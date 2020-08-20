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20 серпня 2020, четвер, 18:55 9
Силові структури 2020-08-20T20:00:02+03:00
Українські Новини
У СБУ стверджують, що не причетні до зірваного викрадення бойовика в Росії

У СБУ стверджують, що не причетні до зірваного викрадення бойовика в Росії

Кира Молчанова
СБУ, ФСБ, Бойовики
Затримання ФСБ. Скріншот відео
Затримання ФСБ. Скріншот відео

Служба безпеки України спростовує інформацію Федеральної служби безпеки Росії про заплановану спецоперацію України із захоплення бойовика, який був одним з лідерів на Донбасі.

Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Сьогодні в засобах масової інформації поширюється заява ФСБ Російської Федерації, яка відзвітувала про черговий "успіх" — нібито вона зірвала спецоперацію СБУ і затримала групу осіб, які збиралися викрасти одного з бойовиків, що воював на Донбасі", — сказано в ньому.

Зазначено, що оприлюднена інформація є фейком.

"... цей фейк свідчить — Росія захищає і підтримує бойовиків. Водночас ми окремо звертаємо увагу, що кожна особа, яка брала участь в бойових діях на стороні незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, має понести за це відповідальність, передбачену українським законодавством. І Служба безпеки України працює над цим завданням в щоденному режимі", — додано в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, Служба безпеки України спростовує інформацію про участь служби в операції із затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі.

У РНБО заявляють, що є загроза масштабної кібератаки спецслужб РФ на органи держвлади .

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