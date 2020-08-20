У СБУ стверджують, що не причетні до зірваного викрадення бойовика в Росії

Служба безпеки України спростовує інформацію Федеральної служби безпеки Росії про заплановану спецоперацію України із захоплення бойовика , який був одним з лідерів на Донбасі .

Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Сьогодні в засобах масової інформації поширюється заява ФСБ Російської Федерації, яка відзвітувала про черговий "успіх" — нібито вона зірвала спецоперацію СБУ і затримала групу осіб, які збиралися викрасти одного з бойовиків, що воював на Донбасі", — сказано в ньому.

Зазначено, що оприлюднена інформація є фейком.

"... цей фейк свідчить — Росія захищає і підтримує бойовиків. Водночас ми окремо звертаємо увагу, що кожна особа, яка брала участь в бойових діях на стороні незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, має понести за це відповідальність, передбачену українським законодавством. І Служба безпеки України працює над цим завданням в щоденному режимі", — додано в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, Служба безпеки України спростовує інформацію про участь служби в операції із затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі.

У РНБО заявляють, що є загроза масштабної кібератаки спецслужб РФ на органи держвлади .

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