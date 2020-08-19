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19 серпня 2020, середа, 20:54 6
Силові структури 2020-08-19T22:15:02+03:00
Українські Новини
Є загроза масштабної кібератаки спецслужб РФ на органи держвлади, - РНБО

Є загроза масштабної кібератаки спецслужб РФ на органи держвлади, - РНБО

Надежда Комендантова
СБУ, хакери, РНБО України
Кібератака Фото: GlobalNews
Кібератака Фото: GlobalNews

Після того, як СБУ знешкодила кібератаку на представництво Президента в Криму, організовану хакерами ФСБ Росії, Рада національної безпеки і оборони заявляє про виявлені ознаки підготовки Росією кібератак на органи державної влади та об'єкти критичної інфраструктури напередодні Дня Незалежності.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби РНБО, передають Українські Новини.

"Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України попереджає про активізацію хакерського угруповання "Gamaredon", за яким стоять спецслужби Російської Федерації. Фахівці НКЦК при РНБО України виявили тенденцію до модернізації програмних засобів кібератак з метою підвищення ефективності подолання засобів захисту і приховування своєї діяльності в скомпрометованих системах ", - йдеться в ньому.

Під час останніх спроб атак використовуються шкідливі вкладення, які імітують документи органів влади, зокрема, Служби Безпека України.

Злочинці розсилають шкідливі документи електронною поштою і під час їх відкриття вони отримують доступ до систем і мереж державної установи.

Згідно з повідомленням, секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що всі суб'єкти сектора безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку в різних сферах, працюють в постійному режимі відстежування, попередження і зображення кібератак.

"Кіберзагрози з боку Російської Федерації вкрай небезпечні як для України, так і для європейських країн", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Рада національної безпеки і оборони заявила про витік даних з сервісу Cloudflare, що несе загрозу для безпеки державних і приватних ресурсів. Пізніше СБУ заявила, що загрози для держресурсів внаслідок витоку даних з Cloudflare немає.

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