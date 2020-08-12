Прикордонники у Краматорську затримали бойовика ДНР

У Краматорську прикордонники виявили члена незаконних збройних формувань так званої ДНР, тоді як правоохоронці затримали в Києві бойовика "Самооборони Криму". Про це повідомляє МВС.

Після отримання та перевірки інформації співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби України затримали чоловіка 1988 року народження.

Під час перевірки стало відомо, що у 2014 році він проходив службу в незаконних збройних формуваннях так званої ДНР, де займався перевіркою документів і оглядом транспортних засобів на блокпостах біля будівлі Краматорської міської ради, в якій тоді перебувало керівництво терористів.

Після звільнення частини українських населених пунктів від бойовиків, чоловік залишився на підконтрольній Україні території.

"За даним фактом в Краматорський відділу Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їх діяльності". Відомості внесені в ЄРДР . Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років", — повідомляє МВС.

Як повідомляли Українські новини, СБУ затримала ексбойовика батальйону "Схід".

Також бойовики ДНР готували теракт на території України.