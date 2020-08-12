В Одеській області скупник тварин захворів на сибірську виразку

В Одеській області підтверджено випадок сибірської виразки у людини.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"7 липня в Одеський обласний лабораторний центр надійшло повідомлення про підозру на сибірку. При проведенні епідрозслідування встановлено, що 3 серпня у хворого підвищилася температура тіла, на гомілці з'явився фурункул, який перейшов у виразку. За медичною допомогою не звертався. Хворий займається скупкою тварин для подальшого перепродажу. Тільки 7 серпня хворий звернувся до сімейного лікаря. 11 серпня референс-лабораторія Центру громадського здоров'я виділила ДНК сибірської виразки ", - йдеться в ньому.

Згідно повідомленням, фахівці обласного лабораторного центру і Держпотребслужби вживають необхідні заходи щоб не допустити поширення захворювання.

Організовано медичний нагляд за контактними особами, проведення повного комплексу протиепідемічних та профілактичних заходів в осередку.

Як повідомляли Українськi Новини, у жовтні 2018 року Міністерство охорони здоров'я зафіксувало в Одеській області спалах сибірської виразки.

У Західній Монголії оголосили карантин через спалах бубонної чуми.