Випадок сказу в Києві. Лікар розповів, чим небезпечна хвороба і як себе убезпечити

У Голосіївському районі Києва зафіксували випадок захворювання на сказ у бездомної кішки. У зв'язку з цим введено карантинні обмеження в мікрорайоні Конча-Заспа. Сказ викликається вірусом, який зберігається в організмі зараженої тварини і поширюється їм через укуси або подряпини. Про це йдеться на сайті лікаря Євгена Комаровського. Найбільший ризик зараження пов'язаний з дикими тваринами. Домашні тварини - собаки і кішки - як правило, щеплені від сказу. В середньому інкубаційний період сказу триває 4-6 тижнів, хоча він може бути коротше (при укусах в обличчя) або набагато довше (при укусах в область стопи або гомілки бували випадки збільшення інкубаційного періоду аж до року).За словами доктора, специфічного лікування сказу не існує. Дуже мало людей вижило після зараження і розвитку певних симптомів. Так що профілактика і заходи щодо запобігання зараження цією хворобою надзвичайно важливі. Ознаки та симптоми Коли вірус сказу потрапляє в організм, він може почати поширюватися уздовж нервових закінчень до головного мозку. Цей процес викликає серйозні симптоми, які змінюють один одного: біль, поколювання або оніміння в місці укусу або подряпини; почуття тривоги, занепокоєння і агресивність; порушення ковтання, особливо води (гідрофобія); м'язові спазми; слинотеча; судоми; параліч; кома і смерть. Профілактика і лікування Після укусу, якщо ваш педіатр визначить, що тварина має високий ризик наявності сказу, лікар повинен негайно провести пасивну імунізацію - ввести дитині імуноглобулін (антитіла, які борються з хворобою) в шкіру навколо укусу. Одночасно педіатр повинен зробити дитині першу ін'єкцію вакциною проти сказу, яка буде стимулювати організм на вироблення власних антитіл проти інфекції. Ваша дитина повинна отримати серію з 5 щеплень протягом 4 тижнів. Якщо тварина живе в будинку і здорова, педіатр попросить, щоб ви спостерігали за станом здоров'я вашої дитини і за поведінкою тварини. Педіатр почне вакцинацію, тільки якщо у тварини будуть ознаки наявності сказу. Навчіть дитину, що необхідно уникати контакту з будь-якими бродячими і дикими тваринами. Малюк не повинен дражнити або будь-яким чином турбувати незнайому тварина. Також він не повинен досліджувати труп або грати з померлим тваринам, яких він може знайти. Ви можете зменшити ризик присутності диких тварин в районі вашого будинку, щільно закриваючи сміттєві баки кришками. Спеціальні кришки або сітки на димоходи можуть запобігти потраплянню кажанів в будинок. Ваш власний домашній вихованець повинен отримувати всі необхідні щеплення від сказу відповідно до рекомендацій вашого ветеринара. Як повідомляли Українські Новини, через зростання популяції лисиць в Україні почастішали випадки сказу. Крім того, в одному з районів Харкова вводять карантин через сказ у кота. Під час лікування вдома кіт вкусив господиню, після чого жінка звернулася за допомогою в лікарню №17.