Спалах бубонної чуми: Монголія повідомила про новий випадок захворювання

Після того, як у Китаї зафіксували бубонну чуму, Монголія вже повідомила про третій випадок зараження інфекцією. За даними МОЗ, хворобу діагностували у 15-річного хлопця в провінції Баян-Улги. Про це повідомляє CNN.

Наголошується, що напередодні він з'їв бабака, якого притягла його собака. Місцева влада відразу ж ввела третій рівень небезпеки з чотирьох можливих. Також жителів міста закликали повідомляти про знайдених мертвих або хворих бабаків. Зазвичай саме ці тварини переносять чуму.

"Зараз існує ризик поширення чуми серед людей у цьому місті. Громадськість повинна покращити свою обізнаність і здатність до самозахисту і своєчасно повідомляти про поганий стан здоров'я", — сказано в заяві влади.

Бубонна чума — це бактеріальне захворювання, яке передається блохами, що живуть на диких гризунах, таких як бабаки, а також після безпосереднього контакту з інфікованими тканинами хворих і повітряно-крапельним шляхом.

Інкубаційний період становить 1-7 днів. Чума призводить до смерті у 30-60% випадків. Зараз, за умови своєчасної діагностики, ця хвороба успішно лікується антибіотиками.

Як повідомляли Українські Новини, спочатку бубонну чуму зафіксували в Західній Монголії на початку червня, після чого регіон відправили на карантин.