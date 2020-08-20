Перед довгими вихідними на більшості пляжів Києва заборонили купатися

Комунальне підприємство "Плесо" забороняє купатися на 10 пляжах Києва через аномальну спеку. Про це йдеться в повідомленні пресслужби підприємства, передають Українські Новини. "За результатами лабораторних досліджень проб води, оновлені поточні статуси муніципальних пляжів Києва. Червоні прапори (купатися заборонено) на таких пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Веселка", "Тельбін", "Центральний" і "Чорторий", - йдеться в ньому. Також не рекомендується купатися на пляжі "Пуща-Водиця". Водночас, зелені прапори вивішено, що означає дозвіл купатися, на 3 столичних пляжах: "Троєщина", "Галерний" і "Вербний". Відзначається, що червоні та жовті прапори обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води в Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води. Як повідомляли Українськi Новини, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів заявила про забруднення води кишковою паличкою на 11 пляжах Києва. Також в Києві в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах Києва і знайшли низку невідповідностей вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів.