Перед довгими вихідними на більшості пляжів Києва заборонили купатися

Комунальне підприємство "Плесо" забороняє купатися на 10 пляжах Києва через аномальну спеку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби підприємства, передають Українські Новини.

"За результатами лабораторних досліджень проб води, оновлені поточні статуси муніципальних пляжів Києва. Червоні прапори (купатися заборонено) на таких пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Веселка", "Тельбін", "Центральний" і "Чорторий", - йдеться в ньому.

Також не рекомендується купатися на пляжі "Пуща-Водиця".

Водночас, зелені прапори вивішено, що означає дозвіл купатися, на 3 столичних пляжах: "Троєщина", "Галерний" і "Вербний".

Відзначається, що червоні та жовті прапори обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води в Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води.

Як повідомляли Українськi Новини, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів заявила про забруднення води кишковою паличкою на 11 пляжах Києва.

Також в Києві в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах Києва і знайшли низку невідповідностей вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів.

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