підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 серпня 2020, четвер, 15:30 9
Суспільство 2020-08-20T17:30:02+03:00
Українські Новини
Перед довгими вихідними на більшості пляжів Києва заборонили купатися

Перед довгими вихідними на більшості пляжів Києва заборонили купатися

Надежда Комендантова
Плесо, Аномальна спека, Пляжі Києва, пляжі, заборона, Заборона купатися
Труханов остров. Фото: Валерия Назаренко
Труханов остров. Фото: Валерия Назаренко

Комунальне підприємство "Плесо" забороняє купатися на 10 пляжах Києва через аномальну спеку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби підприємства, передають Українські Новини.

"За результатами лабораторних досліджень проб води, оновлені поточні статуси муніципальних пляжів Києва. Червоні прапори (купатися заборонено) на таких пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Веселка", "Тельбін", "Центральний" і "Чорторий", - йдеться в ньому.

Також не рекомендується купатися на пляжі "Пуща-Водиця".

Водночас, зелені прапори вивішено, що означає дозвіл купатися, на 3 столичних пляжах: "Троєщина", "Галерний" і "Вербний".

Відзначається, що червоні та жовті прапори обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води в Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води.

Як повідомляли Українськi Новини, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів заявила про забруднення води кишковою паличкою на 11 пляжах Києва.

Також в Києві в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах Києва і знайшли низку невідповідностей вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів.

Більше новин про: Плесо Аномальна спека Пляжі Києва пляжі заборона Заборона купатися

Тернопільська облрада заборонила на території обла...
Перед вихідними в Києві відкрили дві третини пляжі...
На 2 пляжах Києва заборонено купатися, а на 12 - п...
У Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку. Де м...
Чиновників командування Медсил ЗСУ викрили в отриманні "відкату" в 1 мільйон гривень
СБУ розкрила схему крадіжки державних коштів в "Укрзалізниці" на понад 60 млн гривень
Новини
Звинувачення у проросійськості – одна з "чорних" технологій цих місцевих виборів, – експерт 16:43
У Харкові затримали громадянина Ізраїлю, який торгував зброєю 16:32
Гривня подешевшала: офіційний курс нацвалюти на вихідні 16:30
Ціни ростуть, економіка падає, – Бойко вимагає відставки уряду 16:17
Найбільша кількість заступників у Петрашка та Малюськи – по 9, найменша у Криклія та Ткаченка – по 3 16:05 Інфографіка
більше новин
Трамп опублікував пост з записами "голосів" Порошенка-Байдена, оприлюднені Деркачем, - The Washington Post 14:28
ЗМІ розповіли, як в Тернополі прокуратура тисне на мера методами Януковича 10:14
Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну 18:14
Розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка": колектив звинуватив Ірину Верещук в бездіяльності 12:55
НКРЕКП зриває реформу тарифоутворення для електромереж, - нардеп Гриб 13:21
більше новин
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу 09:30
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, — Ляшко 13:07
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд 10:26
більше новин
Черговий антирекорд. У Києві за добу на коронавірус заразилися 227 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok