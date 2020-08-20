Військово-цивільні адміністрації Донецької та Луганської областей не несуть відповідальність за скасування місцевих виборів, - юрист

Військово-цивільні адміністрації Донецької та Луганської областей не несуть відповідальність за скасування міс

Юрист і адвокат Денис Фетисов вважає, що в діях цивільно-військових адміністрацій Донецької і Луганської областей щодо неможливості проведення на окремих територіях місцевих виборів, немає складу кримінального правопорушення, в той час, як ЦВК заявляє, що в 18 громадах на Донбасі неможливо провести вибори.

Про це він сказав Українським Новинам.

За його словами, Центральна виборча комісія приймала рішення про скасування місцевих виборів на окремих територіях в Донецькій і Луганській областях на підставі інформації цивільно-військових адміністрацій, які підготували відповідний звіт.

"Я подивився всю цю історію і з огляду на те, що ЦВК - це колегіальний орган і якщо узагальнити, то я не можу прокваліфікувати жодну статтю (Кримінального кодексу). По суті, один орган поінформував, а інший - колегіальний прийняв рішення ... я не бачу моменту, де може бути склад злочину, його просто не існує", - сказав він.

За його словами, в цілому, якщо в діях цивільно-військових адміністрацій є склад будь-якого кримінального злочину, то органом, який повинен це розслідувати, є Держбюро розслідувань.

Як повідомляли Українськi Новини, ЦВК просить компетентні органи надати інформацію про погрози щодо проведення місцевих виборів у Донецькій і Луганській областях.

Також правозахисник Євген Захаров заявив, що рішення ЦВК про заборону проведення місцевих виборів у 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей є незаконним.

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