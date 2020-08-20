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20 серпня 2020, четвер, 14:47 9
Суспільство 2020-08-20T17:00:03+03:00
Українські Новини
Кримчанин Алієв, утримуваний в Росії, захворів на коронавірус

Кримчанин Алієв, утримуваний в Росії, захворів на коронавірус

Валерия Драгомирова
Росія, Політв'язні, Муслім Алієв, Коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що утримуваний в Росії кримчанин Муслім Алієв захворів на коронавірус в той час, як в Україні 2,1 тис. випадків коронавірусу за добу

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У кримського татарина Мусліма Алієва, незаконно утримуваного в "ФКУ СІЗО-1 УФСІН Росії по Республіці Башкортостан", підтверджений COVID-19", - написала вона.

Денісова підкреслила, що Алієву не було надано невідкладну медичну допомогу.

"Нехтуючи становищем мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених економічною і соціальною Радою ООН, рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я та підкомітету ООН з питань запобігання катуванням, нашому співвітчизнику не була надана невідкладна медична допомога. Його замотали в плівку і вивезли в невідомому напрямку, а співкамерника Рефата Алімова ізолювали, помістивши в окрему камеру. В цьому ж СІЗО перебувають Вадим Сірук, Енвер Бекіров, Куку Емір-Усеин і Арсен Джеппаров - вони виявилися в зоні ризику зараження коронавірусом", - написала омбудсмен.

Також Денісова додала, що керівництво слідчих ізоляторів продовжує ігнорувати заяви Енвера Омерова, Арсена Джеппарова, Аліма Суф'янова про надання їм належної медичної допомоги.

Зокрема, у Джеппарова почався сильний запальний процес після операції з видалення новоутворення, через що погіршився слух, постійно підвищена температура і головний біль, а у Суф'янова більше 6 днів поспіль тримається висока температура і болять нирки.

Денісова вимагає від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової відповідного реагування і негайного припинення нелюдського поводження з незаконно утримуваними українськими політв'язнями.

"Повідомити про місцезнаходження Мусліма Алієва, забезпечити право на отримання належної медичної допомоги всім українським громадянам відповідно до міжнародних стандартів і рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та підкомітету ООН з питань запобігання катуванням щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції. Закликаю міжнародне співтовариство підтримати наших співгромадян і продовжувати тиск на країну-окупанта, щоб спільно добитися звільнення всіх українських політв'язнів", - додала вона.

Як повідомляли Українськi Новини, за минулу добу в Україні зафіксовано рекордну кількість не тільки заражень, а й летальних випадків від коронавірусу.

Крім того, кількість хворих росте й в Збройних силах України – 19 серпня було виявлено 42 нових випадки захворювання на коронавірус.

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