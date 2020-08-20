У Харківській області посилюють контроль за дотриманням карантину

В Харківській області посилюють контроль за дотримання карантинного режиму у зв'язку з погіршення епідемічної ситуації коронавірусної інфекції. Загалом в Харківській області зареєстровано 6 849 випадків захворювання , однак це далеко не найвищий показник за регіонами.

Про це йдеться в повідомленні поліції в Харківській області.

Так, повідомляється, що на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 17 серпня встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Харкові і 7 районах Харківської області – Богодухівський, Валківський, Золочівському, Краснокутському, Нововодолазькому, Первомайському та Чугуївському.

"При установці "жовтого" рівня епідемічної небезпеки з 17 серпня заборонено відвідування соціальні установи і заклади для людей похилого віку, хворих, інвалідів, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги в кризових ситуаціях - зазначив глава харківської поліції. - Також заборонена робота хостелів, розважальних закладів та закладів громадського харчування після 23:00 і до 7:00. Під забороною проведення масових заходів в ресторанах і кафе за участю більше 20 чоловік, робота спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів не більше однієї людини на 10 кв. м", - сказав Валерій Сокуренко.

Начальник харківської поліції також підкреслив, що в період пандемії особовий склад працює в надурочний час, за посиленим варіантом службової діяльності.

"Ми посилили контроль за дотриманням вимог щодо обмеження перевезень пасажирів в громадському транспорті, роботи підприємств торгівлі, розваг, побуту, громадського харчування. Також звертаюся до всіх перевізників, підприємців, керівників установ з проханням чітко виконувати карантинні вимоги, визначені Урядом України. А літніх людей прошу взагалі утриматися від відвідування місць масового скупчення громадян", - додав він.

Відзначається, що за порушення правил карантину та санітарних норм законом передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Це штрафи від 17 до 170 000 гривень або тюремне ув'язнення терміном від 3 до 8 років.

Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко дав пораду тим українцям, які не вірять в існування коронавірусної хвороби – поспілкуватися з лікарями інфекційних лікарень.

Тим часом Київ і 13 регіонів не готові до введення пом'якшень карантину, оскільки не відповідають критеріям.

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