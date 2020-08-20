підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 серпня 2020, четвер, 14:36 13
Силові структури 2020-08-20T17:15:02+03:00
Українські Новини
У Харківській області посилюють контроль за дотриманням карантину

У Харківській області посилюють контроль за дотриманням карантину

Елена Новикова
Харківська область, Карантин в Україні, Дотримання карантину, Крантин, карантин в Харківській області
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

В Харківській області посилюють контроль за дотримання карантинного режиму у зв'язку з погіршення епідемічної ситуації коронавірусної інфекції. Загалом в Харківській області зареєстровано 6 849 випадків захворювання, однак це далеко не найвищий показник за регіонами.

Про це йдеться в повідомленні поліції в Харківській області.

Так, повідомляється, що на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 17 серпня встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Харкові і 7 районах Харківської області – Богодухівський, Валківський, Золочівському, Краснокутському, Нововодолазькому, Первомайському та Чугуївському.

"При установці "жовтого" рівня епідемічної небезпеки з 17 серпня заборонено відвідування соціальні установи і заклади для людей похилого віку, хворих, інвалідів, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги в кризових ситуаціях - зазначив глава харківської поліції. - Також заборонена робота хостелів, розважальних закладів та закладів громадського харчування після 23:00 і до 7:00. Під забороною проведення масових заходів в ресторанах і кафе за участю більше 20 чоловік, робота спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів не більше однієї людини на 10 кв. м", - сказав Валерій Сокуренко.

Начальник харківської поліції також підкреслив, що в період пандемії особовий склад працює в надурочний час, за посиленим варіантом службової діяльності.

"Ми посилили контроль за дотриманням вимог щодо обмеження перевезень пасажирів в громадському транспорті, роботи підприємств торгівлі, розваг, побуту, громадського харчування. Також звертаюся до всіх перевізників, підприємців, керівників установ з проханням чітко виконувати карантинні вимоги, визначені Урядом України. А літніх людей прошу взагалі утриматися від відвідування місць масового скупчення громадян", - додав він.

Відзначається, що за порушення правил карантину та санітарних норм законом передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Це штрафи від 17 до 170 000 гривень або тюремне ув'язнення терміном від 3 до 8 років.

Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко дав пораду тим українцям, які не вірять в існування коронавірусної хвороби – поспілкуватися з лікарями інфекційних лікарень.

Тим часом Київ і 13 регіонів не готові до введення пом'якшень карантину, оскільки не відповідають критеріям.

Більше новин про: Харківська область Карантин в Україні Дотримання карантину Крантин карантин в Харківській області

У Харківській області четверо дітей отруїлися щуря...
Євросоюз не відкриє кордони ще два тижні та скорот...
До закінчення карантину залишилося 13 днів. Які об...
Шмигаль доручив Степанову і Авакову посилений конт...
Чиновників командування Медсил ЗСУ викрили в отриманні "відкату" в 1 мільйон гривень
СБУ розкрила схему крадіжки державних коштів в "Укрзалізниці" на понад 60 млн гривень
Новини
Звинувачення у проросійськості – одна з "чорних" технологій цих місцевих виборів, – експерт 16:43
У Харкові затримали громадянина Ізраїлю, який торгував зброєю 16:32
Гривня подешевшала: офіційний курс нацвалюти на вихідні 16:30
Ціни ростуть, економіка падає, – Бойко вимагає відставки уряду 16:17
Найбільша кількість заступників у Петрашка та Малюськи – по 9, найменша у Криклія та Ткаченка – по 3 16:05 Інфографіка
більше новин
Трамп опублікував пост з записами "голосів" Порошенка-Байдена, оприлюднені Деркачем, - The Washington Post 14:28
ЗМІ розповіли, як в Тернополі прокуратура тисне на мера методами Януковича 10:14
Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну 18:14
Розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка": колектив звинуватив Ірину Верещук в бездіяльності 12:55
НКРЕКП зриває реформу тарифоутворення для електромереж, - нардеп Гриб 13:21
більше новин
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу 09:30
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, — Ляшко 13:07
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд 10:26
більше новин
Черговий антирекорд. У Києві за добу на коронавірус заразилися 227 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok