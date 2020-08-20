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20 серпня 2020, четвер, 11:30 5
Кабмін 2020-08-20T15:30:03+03:00
Українські Новини
Районні лікарні з 2021 повинні перейти в комунальну власність громад, - Мінрегіон

Районні лікарні з 2021 повинні перейти в комунальну власність громад, - Мінрегіон

Елена Новикова
Лікарі, Обʼєднані територіальні громади, Комунальна власність
Лікарня. Фото: Facebook/МОЗ
Лікарня. Фото: Facebook/МОЗ

Міністерство розвитку громад і територій заявляє, що з 2021 року районні лікарні повинні перейти в комунальну власність громад, у той час, як повна ліквідація всіх старих районів відбудеться в січні-квітні 2021.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українськi Новини.

Згідно з ним, 19 серпня в Мінрегіоні відбулася нарада щодо повноважень органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров'я у зв'язку зі створенням нових районів.

"Ми почули позицію профільних міністерств, асоціацій і експертів. У цілому учасники сьогоднішньої наради вирішили, що громади зможуть утримувати лікарні, які зараз є районними. Більш того, вони повинні це робити, оскільки кошти, які зараз знаходяться на районному рівні, переходять у громади, а розраховувалися вони в тому числі і на цю мережу закладів. І забирати ці кошти в громад ніхто не збирається. Отже, висновок виходить такий - медичні послуги в лікарнях вторинного рівня і надалі оплачує державі відомство, а умови, в яких ці послуги надаються, з наступного року забезпечує громада", - цитуються в повідомленні слова заступника міністра розвитку громад і територій В'ячеслава Негоди.

Він зазначив, що лікарня з хорошими умовами буде конкурентною перевагою для громади.

Як повідомляли Українськi Новини, 17 липня Верховна Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Також 12 червня Кабінет Міністрів затвердив території 1 470 територіальних громад з адміністративними центрами у всіх 24 областях, за винятком Криму.

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