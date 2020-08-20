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20 серпня 2020, четвер, 08:52 5
Європа 2020-08-20T14:30:04+03:00
Українські Новини
В Угорщині з вересня хочуть посилити правила в'їзду через коронавірус

В Угорщині з вересня хочуть посилити правила в'їзду через коронавірус

Валерия Драгомирова
Карантин, Угорщина, Коронавірус
Будапешт. Фото: pixabay
Будапешт. Фото: pixabay

Після того, як Угорщина посилила контроль на кордоні, уряд країни з вересня готується посилити правила в'їзду через зростання хворих на коронавірус у Європі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на сайт угорського уряду.

Керівництво ще опрацьовує деталі свого рішення і остаточно його представлять наступного тижня.

Проте угорців заздалегідь попереджають про те, що з 1 вересня не слід планувати відпочинок за кордоном, особливо в південних країнах.

Гуляш заявив, що епідеміологічна ситуація погіршується в більшості європейських країн, і ці тенденції впливають на угорські показники з затримкою на кілька тижнів, тому мова не йде про скасування обмежень на поїздки.

Згідно з чинними правилами, ті, хто повертається в Угорщину з країн з високим рівнем інфікування, повинні проходити 14-денний карантин, якщо тільки вони не складуть два негативних тести на коронавірус.

За станом на середу в Угорщині зареєстровано 5002 випадки коронавірусу, 609 людей умерли.

Як повідомляли Українські Новини, Угорщина замовила 5 млн доз вакцин від коронавірусу.

Раніше Угорщина відновила оформлення робочих віз для українців.

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