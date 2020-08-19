У чотирьох знаків зодіаку під час молодого місяця настане переломний момент, — астрологи

Тоді як серпень принесе багатьом знакам зодіаку зміни в особистому житті і фінансовий успіх , під час молодого місяця Овнів, Близнюків, Львів і Скорпіонів чекає переломний момент. Астрологи докладно розповіли , що чекає на представників цих знаків зодіаку в середу, 19 серпня.

Овен

Місячний день виявиться для Овна справжнім випробуванням. Це складний період, коли доля навмисно відправляє в сторону представників цього знака труднощі й проблеми. Однак фаза Місяця здатна стати поворотним моментом, коли можна все кардинально переграти. У Овнів є всі шанси досягти помітного успіху, якщо вони змінять модель поведінки. По суті, зірки радять вести себе не так, як звикли. У молодик корисно бути максимально гнучким, поступливим і дипломатичним. Ідіть на компроміси і помітите, як оточуючі відкриваються і охоче дають все те, чого хочете.

Близнюки

Hепростим молодик 19 серпня виявиться для Близнюків. У цей місячний день вкрай складно контролювати власні емоції і миритися з істерикою оточуючих. Але це саме те, що вимагають зірки від Близнюків. Пам'ятайте, що у виграші виявляються лише ті люди, які зможуть з собою впоратися. Тому протягом усього дня стримуйтеся, будьте толерантні і ввічливі з оточуючими. Якщо зробите над собою зусилля, то обов'язково обзаведетеся корисними зв'язками. Але найважливіше те, що зміниться ставлення представників цього знака до людей. Зникнуть вороги, а Близнюки отримаєте шанс на підтримку від впливових осіб.

Лев

Hовая фаза Місяця виявиться досить непоганим періодом для Левів. День обіцяє нові можливості і перспективи. Але це також поворотний момент в житті. Справа в тому, що Леви настільки сильно завищують планку, що ризикують не помітити привілеїв. Представники цього знака розчарування пройдуть повз всіх перспектив, що не опустивши гордого погляду, що може стати величезною помилкою. 19 серпня Левам потрібно перебудувати свою свідомість — ніхто не заважає мріяти про щось більше і підвищувати ставки. Але при цьому не потрібно бути зверхником, якому завжди мало. Дякуйте за шанси і можливості, а також реалізуйте різні варіанти. Це дозволить просуватися вперед, отримуючи задоволення.

Скорпіон

Молодик здатний розділити життя Скорпіонів на "до" і "після". Зірки попереджають, що це складний і проблематичний період, коли доведеться впоратися з величезною масою неприємностей. Однак важливо дякувати за кожне випробування, бо всі вони сприятливовпливатимуть на представників знака. Якщо Скорпіони проявлять силу волі й не опустять руки, то в найближчому майбутньому їм дуже пощастить. Вийде реалізувати масштабний проект і отримати бажану керівну посаду. Якщо ж передчасно здастеся і піддастеся негативним емоціям, то чорна смуга здатна розтягнутися до кінця місяця.

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