підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
02 червня 2019, неділя, 19:57 12
Суспільство 2019-06-02T20:30:09+03:00
Українські Новини
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину

Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину

Нацполіція. Фото: vesti-ukr.com
Нацполіція. Фото: vesti-ukr.com

Поліцейські, яких підозрюють у пораненні 5-річного хлопчика з Переяслав-Хмельницького, визнали свою провину. Про це заявила бабуся пораненого хлопчика Олександра Тлявова в коментарі "Громадському".

"Йде слідство. Начальник нашого райвідділу приїжджав в реанімацію до нас і говорив, що вони визнають провину, але вони такі п'яні, що вони не знають, хто це зробив. Вони були без свідомості п'яні. Просто розважалися", - розповіла Тлявова.

Так, повідомляється, що бабуся хлопчика переконана, що поліцейські будуть сидіти у в'язниці.

"Однозначно, вони будуть сидіти. Ми не допустимо, щоб вони вийшли або під заставу, або щоб взагалі їх виправдали. Такого виправдання немає. Я ще розумію, якщо аварія. Але просто напитися і таке зробити...", - зазначила вона.

Крім того, бабуся розповіла про стан пораненого хлопчика Кирила, зазначивши, що він дуже тяжкий.

"Лікарі не відходять від нього ні на секунду. Вони нічого не можуть сказати навіть на півгодини вперед. Дуже тяжкий стан у дитини", - сказала Тлявова.

Вона також розповіла, що онука привезли в київську лікарню ввечері 1 червня і майже відразу прооперували: "О 12 ночі його забрали на операцію, о 2:40 його повинні були операції з вивезти, а потім тільки через півтори години лікарі вийшли до нас. Все, що вони можуть сказати, це тільки два слова: "Дуже важкий".

Але в поліції Київській області в суботу ввечері виклали свою версію подій.

"Працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі "пристрілював" рушницю. Випадково один постріл потрапив у двір, де в цей час гуляла дитина", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що всі матеріали перевірки та речові докази направлені в Державне бюро розслідувань, співробітники якого будуть здійснювати подальші процесуальні дії.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує кримінальне виробництво за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ ПП в Київській області 5-річному хлопчику.

31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, в результаті чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови.

Більше новин про: стрілянина Поліцейські Поранення

Архів
Новини
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
У РФ оголосили тендер на оцінку "збитків" Криму від України 19:35
На Донбасі бойовики обстріляли будинки мирних жителів 19:12
Ярмоленко не зможе допомогти футбольній збірній України у найближчих матчах, - Костюченко 19:01
більше новин
В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Необхідно вирішувати проблему обмеження експорту нафти з Росії, - Данилюк 22:05
Макрон запросив Зеленського до Франції 21:46
Медики в ботсаду. Фото:
Чоловік раптово помер у центральному ботанічному саду Києва 20:33
більше новин
Газ подорожчав на 38 копійок від сьогодні 09:06 Документ
Випускники купаються у фонтанах. Фото:
Святкують останній дзвінок-2019: столичні випускники видовищно облилися водою у фонтанах 21:29
Трамп запросив Зеленського до США 11:18
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Король ночі не приїхав до Києва на Comic Con через госпіталізацію члена сім'ї 10:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok