Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину

Поліцейські, яких підозрюють у пораненні 5-річного хлопчика з Переяслав-Хмельницького, визнали свою провину. Про це заявила бабуся пораненого хлопчика Олександра Тлявова в коментарі "Громадському".

"Йде слідство. Начальник нашого райвідділу приїжджав в реанімацію до нас і говорив, що вони визнають провину, але вони такі п'яні, що вони не знають, хто це зробив. Вони були без свідомості п'яні. Просто розважалися", - розповіла Тлявова.

Так, повідомляється, що бабуся хлопчика переконана, що поліцейські будуть сидіти у в'язниці.

"Однозначно, вони будуть сидіти. Ми не допустимо, щоб вони вийшли або під заставу, або щоб взагалі їх виправдали. Такого виправдання немає. Я ще розумію, якщо аварія. Але просто напитися і таке зробити...", - зазначила вона.

Крім того, бабуся розповіла про стан пораненого хлопчика Кирила, зазначивши, що він дуже тяжкий.

"Лікарі не відходять від нього ні на секунду. Вони нічого не можуть сказати навіть на півгодини вперед. Дуже тяжкий стан у дитини", - сказала Тлявова.

Вона також розповіла, що онука привезли в київську лікарню ввечері 1 червня і майже відразу прооперували: "О 12 ночі його забрали на операцію, о 2:40 його повинні були операції з вивезти, а потім тільки через півтори години лікарі вийшли до нас. Все, що вони можуть сказати, це тільки два слова: "Дуже важкий".

Але в поліції Київській області в суботу ввечері виклали свою версію подій.

"Працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі "пристрілював" рушницю. Випадково один постріл потрапив у двір, де в цей час гуляла дитина", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що всі матеріали перевірки та речові докази направлені в Державне бюро розслідувань, співробітники якого будуть здійснювати подальші процесуальні дії.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує кримінальне виробництво за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ ПП в Київській області 5-річному хлопчику.

31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, в результаті чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови.