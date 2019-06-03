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03 червня 2019, понеділок, 20:01 32
Суспільство 2019-06-03T20:46:55+03:00
Українські Новини
Померла 5-річна дитина, поранена поліцейськими під Києвом

Померла 5-річна дитина, поранена поліцейськими під Києвом

П'ятирічний Кирило з Переяслава-Хмельницького. Фото: 112
П'ятирічний Кирило з Переяслава-Хмельницького. Фото: 112

В лікарні Києва помер 5-річний хлопчик Кирило, якого, ймовірно, стріляли п'яні поліцейські в Переяслав-Хмельницькому Київської обл. Про це повідомив "24 канал" з посиланням на працівників лікарні.

Після поранення Кирила доставили до Києва для подальшого лікування в нейрохірургічному центрі. Стан потерпілого було вкрай важким, він був на апараті штучної вентиляції легенів.

Поліцейським, що стріляли у дитини, оголосили про підозру у хуліганстві.

ДБР розслідує кримінальну виробництво за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ ПП в Київській області 5-річному хлопчику.

31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, в результаті чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови.

Поліцейські, які поранили в голову дитину під Києвом, затримано.

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