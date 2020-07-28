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28 липня 2020, вівторок, 15:57 4
Силові структури 2020-07-28T16:22:39+03:00
Українські Новини
Витік з Cloudflare не загрожує державним ресурсам, - СБУ

Витік з Cloudflare не загрожує державним ресурсам, - СБУ

Олексій Козаченко
СБУ, кібератака, Cloudflare
СБУ запобігла атаку на базу Cloudflare. Фото: СБУ
СБУ запобігла атаку на базу Cloudflare. Фото: СБУ

Після витоку бази клієнтів компанії Cloudflare Inc, про яку стало відомо напередодні, спеціалисти з кібербезпеки Служби безпеки України перевірили можливі ризики для роботи державних електронних ресурсів і критичної інфраструктури. 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ,

За результатами перевірки було виявлено, що ІР-адреси, які з'явилися в інтернеті мережевих ресурсів, були узагальненої базою загальнодоступних даних. Іншими словами, доменні імена з IP-адресами були доступні в мережі за допомогою стандартних запитів DNS, подібних записів було опубліковано майже 2,6 млн. Як підсумок, перевірка встановила, що загроза державних ресурсів відсутня.

Таким чином, оприлюднення загальнодоступних даних не несе додаткових ризиків для роботи веб-ресурсів, які обслуговує Cloudflare, в тому числі для українських органів державної влади та об'єктів критичної інфраструктури.

До перевірки залучались Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ та Державний центр кіберзахисту Держспецзв'язку. Для проведення діагностики дані були отримані безпосередньо від компанії Cloudflare Inc.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство цифровий трансформації заперечує причетність програми "Дія" до оприлюднення Telegram-ботом бази даних із 26 млн водійських посвідчень.

14 травня Національна поліція спростувала витік персональних даних громадян в Telegram-канал з програми "Дія".

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