СБУ знешкодила кібератаку на представництво президента в Криму, організовану хакерами ФСБ Росії

Служба безпеки України знешкодила кібератаку на представництво президента в Криму, організовану хакерами Федеральної служби безпеки Росії.

Про це сказано в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"У рамках міжвідомчої співпраці та координації Представництвом президента України в Автономній Республіці Крим і Головним управлінням СБУ в АР Крим знешкоджено та усунуто цілеспрямовану кібератаку на Представництво, організовану хакерськими угрупованнями, підконтрольним ФСБ РФ", — сказано в ньому.

Наголошується, що кібератака була спрямована на отримання інформації про діяльність Представництва.

Представництво та Головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим продовжують міжвідомче співробітництво і координацію, спрямовану не тільки на захист щоденної роботи державних органів з питань Криму, а й захист прав та інтересів наших громадян, що постраждали від окупації.

Як повідомляли Українські Новини,раніше Рада національної безпеки і оборони заявила про витік даних з сервісу Cloudflare, що несе загрозу для безпеки державних і приватних ресурсів.

СБУ заявила, що загрози для держресурсів внаслідок витоку даних з Cloudflare немає.