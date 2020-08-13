Із завтрашнього дня Україна почне видавати е-візи громадянам ще трьох країн

У той час, як список країн, відкритих для українців, збільшився до 42, Міністерство закордонних справ України з п'ятниці, 14 серпня, почне централізоване оформлення українських електронних віз громадянам Індії, Південної Африки та Філіппін.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

"Українська е-віза видається для поїздок в нашу країну з діловою, приватною, туристичною метою, для лікування, діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам іноземних ЗМІ", - йдеться в ньому.

Для оформлення електронної візи необхідно:

зареєструватися на вебплатформі МЗС (доступ відкривається з 14 серпня);

в режимі онлайн заповнити анкету, завантажити фотографію і скан-копії документів (паспорт, запрошення і т.п.);

оплатити банківською карткою консульський збір;

отримати готову е-Візу на електронну пошту;

для в'їзду в Україну потрібно видрукувати отриману е-Візу.

"Водночас для громадян зазначених держав також залишається в силі стандартний порядок оформлення українських віз у закордонних дипломатичних установах України", - відзначили в МЗС.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський ввів безвіз для китайських туристів.

Також США відновили видачу віз українським студентам.