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19 серпня 2020, середа, 17:26 8
Транспорт 2020-08-19T19:30:04+03:00
Українські Новини
Україна оштрафувала російські авіакомпанії на 14,5 млрд гривень через польоти над Кримом з 2014

Україна оштрафувала російські авіакомпанії на 14,5 млрд гривень через польоти над Кримом з 2014

Елена Новикова
російські війська, польоти, аеропорти України
Літак. Фото: pixabay.com
Літак. Фото: pixabay.com

З 2014 року Україна оштрафувала російські авіакомпанії через польоти над Кримом на 14,5 мільярдів гривень, водночас, як раніше Верховна Рада ввела новий податок на виліт пасажирів з аеропорту.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання Кабінету Міністрів в середу, передають Українські Новини.

"Якщо ми говоримо про Крим, то з 2014 року наша Державіаслужба винесла 107 тис. постанов про накладення штрафів на 14,5 млрд гривень за те, що російські авіакомпанії літають над територією Криму. Зрозуміло, що в такій ситуації ні про яку співпрацю з країною-агресором мови йти однозначно не може ", - сказав він.

Шмигаль повідомив, що український уряд продовжує політику виходу з різного роду угод про співпрацю в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) і денонсує угоду про радіонавігаційного забезпечення в СНД (від 12 березня 1993 роки) і ще ряд угод, що стосуються цивільної авіації в рамках СНД.

Прем'єр зазначив, що Україна є частиною міжнародних і двосторонніх договорів авіації і тому денонсація цих угод з СНД є в першу чергу відповіддю на порушення Росією норм міжнародного права і анексію частини українських територій.

Як повідомляли Українськi Новини, Європейський Союз вирішив продовжити економічні санкції проти Росії до лютого 2021 року.

15 червня Україна відновлює міжнародне авіасполучення.

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