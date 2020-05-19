Рада має намір перейменувати День захисника України

Верховна Рада має намір змінити назву державного свята "День захисника України" на "День захисників України". За ухвалення законопроекту №2325 за основу проголосував 261 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини. Документом пропонується внести зміни до ст. 73 Кодексу законів про працю "Святкові і неробочі дні" і змінити назву держсвята, який відзначається 14 жовтня, "День захисника України" на "День захисників України". Щорічне святкування Дня захисника України 14 жовтня заснував у 2014 році Президент Петро Порошенко. А святкування 23 лютого Дня захисника Вітчизни було скасовано. В 2015 році це свято стало офіційним державним вихідним. Слід пам'ятати, що 14 жовтня Україна відзначає чотири свята відразу – Покров Пресвятої Богородиці, День захисника України, День українського козацтва та річницю створення УПА. Як повідомляли Українські Новини, у небо над окупованими територіями Донбасу, 13 жовтня, напередодні Дня захисника запустили величезний прапор України. Володимир Зеленський День захисника приїхав до військових на Донбас.