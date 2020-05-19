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19 травня 2020, вівторок, 15:43 45
Верховна Рада і партії 2020-05-19T17:30:04+03:00
Українські Новини
Рада має намір перейменувати День захисника України

Рада має намір перейменувати День захисника України

Ярина Вацяк
Верховная Рада, День захисника України, 14 жовтня
Військовий. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Військовий. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Верховна Рада має намір змінити назву державного свята "День захисника України" на "День захисників України".

За ухвалення законопроекту №2325 за основу проголосував 261 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом пропонується внести зміни до ст. 73 Кодексу законів про працю "Святкові і неробочі дні" і змінити назву держсвята, який відзначається 14 жовтня, "День захисника України" на "День захисників України".

Щорічне святкування Дня захисника України 14 жовтня заснував у 2014 році Президент Петро Порошенко. А святкування 23 лютого Дня захисника Вітчизни було скасовано.

В 2015 році це свято стало офіційним державним вихідним.

Слід пам'ятати, що 14 жовтня Україна відзначає чотири свята відразу – Покров Пресвятої Богородиці, День захисника України, День українського козацтва та річницю створення УПА.

Як повідомляли Українські Новини, у небо над окупованими територіями Донбасу, 13 жовтня, напередодні Дня захисника запустили величезний прапор України.

Володимир Зеленський День захисника приїхав до військових на Донбас.

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