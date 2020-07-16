Майже половина українців не підтримують зміну комуністичних назв вулиць і міст, — опитування

Тоді як третина українців хочуть, щоб в Україні заборонили комуністичну символіку, 44% українців негативно ставляться до перейменування вулиць і міст.

Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, який проводили спільно з Київським міжнародним інститутом соціології і опублікований 16 липня.

Так, 44% українців негативно ставляться до того, що вулиці та міста, названі на честь комуністичних діячів, змінювали назви. 29,9% українців схвалюють перейменування, 19,9% — все одно. Ще 6,2% важко дати відповідь на це запитання.

При цьому в центральній частині країни до ідеї перейменування негативно ставляться 42,2%, на сході — 51,9, на півдні — 56,8%. Велику підтримку ідея перейменування здобула в західних регіонах країни. Там перейменування підтримують 43,6%.

Як ставляться українці до перейменування міст і вулиць. Інфографіка: dif.org.ua

Респонденти старшого віку частіше не схвалюють перейменування. Серед молоді більше байдужих.

Як українці різного віку ставляться до перейменування. Інфографіка: dif.org.ua

Опитування проводилося в період з 17-го по 22 квітня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано 2000 людей, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, 33,2% опитаних "Демініціативами" негативно ставляться до заборони використання "георгіївських стрічок".

50,1% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), не шкодують про розпад СРСР, 33,5% шкодують, а 16,4% відмовилися відповісти на це питання.