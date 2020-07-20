Четверта річниця загибелі Павла Шеремета. У Києві відкрили меморіал

Пам'ятний знак — білий обеліск, що нагадує зім'ятий аркуш паперу — встановили на вулиці Івана Франка. Меморіал знаходиться недалеко від тих місць, де жив і де загинув журналіст.

Автор меморіалу — відомий український скульптор Назар Білик.

На пам'ятнику є напис з ім'ям і прізвищем загиблого і фраза "На цьому місці 20 липня 2016 загинув журналіст".

Фотографії з відкриття меморіалу показав у своєму Facebook Масі Найєм.

20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Машина належала співзасновниці видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в авто не було. За даними поліції, спрацював вибуховий пристрій.

Як повідомляли Українські Новини, за справу про вбивство журналіста Павла Шеремета відповідає Арсен Аваков. Тим часом колишній генпрокурор Шокін вважає замовником вбивства Гонгадзе і Шеремета одну і ту саму людину.