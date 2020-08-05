У Зеленського передумали ставити пам'ятник на могилі Каденюка за держкошт — обмежаться благодійним внеском

Президент Володимир Зеленський, співробітники Офісу Президента і Кабінету Міністрів зробилять внесок у благодійний фонд на будівництво пам'ятника українському космонавту Леоніду Каденюку замість обіцяного державного фінансування будівництва меморіалу.

Про це сказано в повідомленні Офісу, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський приєднається до створення пам'ятника першому космонавтові незалежної України, Герою України Леоніду Каденюку. Через два роки після смерті астронавта на його могилі досі немає облаштованого пам'ятника. На думку глави держави, це неприпустимо", — сказано в ньому.

28 січня, в день народження Каденюка, Зеленський повідомив, що домовився з Кабміном про те, що держава профінансує будівництво меморіалу.

Водночас у середу Офіс заявив, що наявний в чинному законодавстві механізм є досить складним і забюрократизованим, тому може затягнути процес створення пам'ятника за державний рахунок на кілька років.

Зеленський вважає, що такий шлях не підходить.

"Ми не можемо і не будемо чекати ще два, три або чотири роки, щоб на могилі Героя України нарешті з'явився пам'ятник. Ми зробимо це за особисті кошти", — сказав він.

Офіс зазначає, що архітектурний проект монумента існує давно.

Його розробила сім'я Каденюка, а для збору коштів на встановлення пам'ятника створила власну громадську організацію і благодійний фонд.

"Глава держави спільно з співробітниками Офісу Президента і уряду зробить внесок у благодійний фонд і буде сприяти організації установки монумента", — сказано в повідомленні.

Відкриття пам'ятника заплановано на 19 листопада — дату, коли Каденюк здійснив політ у космос.

Крім того, готується серія державних ініціатив щодо увічнення його пам'яті.

Зокрема, розробляється концепція проекту вшанування його пам'яті, над створенням якої спільно працюють Офіс Президента, міністерство культури і інформаційної політики.

Її втілення заплановано до 70-річчя Каденюка в січні 2021 року.

Як повідомляли Українськi Новини, Каденюк помер у віці 67 років під час пробіжки в Києві 31 січня 2018 року.

У 1997 році він став першим (і поки що єдиним) громадянином незалежної України, який здійснив космічний політ.

Після підготовки в NASA він виконував біологічні експерименти з рослинами на американському шатлі "Колумбія".

Каденюк — автор п'яти наукових праць, а у 2017 році видав книгу "Місія - Космос".

У червні рідня космонавта скаржилася, що на могилі єдиного космонавта незалежної України через майже два з половиною роки після його смерті немає пам'ятника, а стоїть лише тимчасовий хрест.