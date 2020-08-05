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05 серпня 2020, середа, 16:43 8
Зовнішня політика 2020-08-05T19:00:03+03:00
Українські Новини
У Мадриді з'явилася площа імені Лесі Українки

У Мадриді з'явилася площа імені Лесі Українки

Валерия Драгомирова
Мадрид, Іспанія, Посольство України
Площа Лесі Українки
Площа Лесі Українки

Площу, на якій розташоване посольство України в Іспанії, назвали на честь Лесі Українки, від дня народження якої нещодавно виповнилося 149 років.

Про це йдеться в повідомленні посольства України в Іспанії, пише "Європейська правда".

"На честь великої дочки українського народу та її вкладу в розвиток світової культури мерія міста Мадрида присвоїла ім'я Лесі Українки площі в столиці Іспанії, на якій розташоване посольство України, а також підтримала пропозицію дипломатичної установи України щодо встановлення на цій площі пам'ятника поетесі", - повідомляє посольство.

Недавно іспанський письменник Хосе Андрес Альваро Окаріс випустив книгу "Леся Українка - душа України" - до 150-річного ювілею поетеси, куди увійшов збірник її творів іспанською мовою.

Посол Анатолий Щерба с писателем Хосе Андресом Альваро Окарисом

Посол Анатолій Щерба з письменником Хосе Андресом Альваро Окарісом.

Це одна із серії його книг про видатних людей Іспанії та світу. Минулого року Окаріс видав книгу про Тараса Шевченка, в яку також додані переклади творів.

"За особистий внесок Хосе Андреса Альваро Окаріса у справу поширення творів класичної української літературної спадщини та інформації про видатних українських художників в іспанському суспільстві, а також сприяння розвитку культурного співробітництва між Україною та Іспанією Анатолій Щерба нагородив іспанського письменника Почесною Грамотою Посольства України в Іспанії ", - додають в посольстві.

Як повідомляли Українські Новини, на підтримку "Квантового стрибка Шевченка" з'явилася незвичайна Леся Українка.

Раніше в Україні ввели в обіг оновлену купюру 200 гривень із зображенням Лесі Українки.

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