Листівки, пакети, канцтовари та гречка. Що є в "музеї" підкупу виборців

У Харкові відкрився "Музей виборчого трешу" напередодні старту виборчої компанії місцевих виборів. В експозиції зібрані зразки підкупу виборців, політичної реклами та чорного піару.

Про відкриття музею повідомляється на сторінці "Рух Чесно" в Facebook.

Організували експозицію харківський центр громадського руху ЧЕСНО. За словами активістів, створюючи музей, вони намагалися виховати політичну культуру у громадян, які мають вибирати політиків не за подарунки, а за змістовну виборчу компанію.

На виставці представлені листівки, поліетиленові пакети з-під подарунків, шкільне приладдя, аптечки, концертні афіші та одяг. Крім того, жителі міста можуть доповнити її своїми експонатами.

Зараз виставка доступна в Харкові до 17 вересня. Однак пізніше такі виставки хочуть відкрити Одесі, Сумах, Черкасах, Житомирі, Кропивницькому, Херсоні та Чернівцях.

Як повідомляли Українськi Новини, головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, назвав умову для перенесення місцевих виборів-2020.

Також Центральна виборча комісія (ЦВК) наполягає, що рішення про неможливість проведення виборів у 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей є законним.

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