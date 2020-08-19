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19 серпня 2020, середа, 17:00 10
Силові структури 2020-08-19T18:15:02+03:00
Українські Новини
Україна не просила Росію видати бойовиків ПВК "Вагнера"

Україна не просила Росію видати бойовиків ПВК "Вагнера"

Надежда Комендантова
Правоохоронні органи, Україна-Росія, Україна-Білорусь, ПВК Вагнера, бойовики вагнера
Група Вагнера. Фото: medium.com
Група Вагнера. Фото: medium.com

Україна не зверталася до Росії з приводу екстрадиції бойовиків ПВК "Вагнера" ​​після їх передачі Білоруссю в РФ в той час, як в СБУ заперечують, що причетні до затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Такого звернення не було", - сказало воно.

За його словами, запит може бути відправлений, але поки рішення не прийнято.

Також воно повідомило, що білоруська сторона повинна була проінформувати Росію про звернення української сторони, однак на даний момент про такий крок невідомо.

За словами джерела, після передачі Білоруссю бойовиків ПВК "Вагнера" ​​Росії, відносини України і республіки Білорусь погіршаться.

При цьому, Білорусь в 4 рази більше направляє Україні запитів про екстрадицію злочинців, ніж Україна.

Як повідомляли Українськi Новини, в ЗМІ з'явилися повідомлення про причетність СБУ до затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі. Нібито після того, як силовики доповіли про ці плани в Офіс президента, спецоперація провалилася.

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак спростував інформацію про те, що українські спецслужби причетні до появи та затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Тим часом в Офісі Президента Зеленського повідомили, що очікували більш коректного і зваженого рішення від Білорусі відносно екстрадиції бойовиків "Вагнера" в Росію.

 

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