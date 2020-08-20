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20 серпня 2020, четвер, 05:30 13
Суспільство 2020-08-20T05:30:01+03:00
Українські Новини
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше

Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше

Анна Рудык
Газ, Підвищення ціни на газ, Ціни на газ, Газові лічильники, платіжки за газ
Платіжки. Фото: pixabay.com
Платіжки. Фото: pixabay.com

Домогосподарства в Україні, які відмовляться встановлювати газовий лічильник, після зміни правил на ринку постачання газу будуть змушені платити за газ втричі більше. Про це пише OBOZREVATEL.

Так, повідомляється, що зараз сім'я з трьох осіб, яка користується тільки газовою плитою, повинна платити за 9,8 куба (3,28 на людину), а за граничними нормативами доведеться сплатити вже 29,4 кубометра (9,8 куба на людину). Наприклад, за чинним тарифом сума в платіжці може вирости з 29,1 до 87,3 грн. Тобто в три рази.

Норми споживання газу. Фото: 104.uaНорми споживання газу. Фото: 104.ua

Як повідомив перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, в законі дійсно сказано, що з 1 січня 2021 газ тим, у кого немає лічильника, зовсім повинні відключити. Але з відчуттів парламентарія, замість цього лише продовжать стару норму. 

"У мене є відчуття, що дію закону, який дозволяє платити за газ не за лічильником, а виходячи з норми споживання, все ж в останній момент продовжать", - сказав Кучеренко.

Більш того, як розповіли на гарячій лінії одного з облгазів, щоб перейти на нові нормативи (граничні) офіційно потрібно підписати протокол про відмову від встановлення лічильника. Якщо просто не відкрити двері в свою квартиру, відмовою це вважатися не може.

До речі, проблеми можуть бути і з субсидіями, яка покриває соціальні, а не граничні норми споживання. Тобто за різницю в такому випадку доведеться платити з власної кишені. У випадку з сім'єю з трьох осіб і з газовою плитою мова йде про 58,2 грн на місяць.

Джерело в облгазах розповів виданню: зараз є надія, що Міненерго розробить проєкт змін до закону, проведе через засідання Кабміну і запропонує Раді внести правки в закон. "І сподіваємося, що уряд прийме рішення, яке дозволить споживачам користуватися газом на законних підставах", - додають джерела.

У зворотному ж випадку постачальники виявляться перед вибором: або дотримуватися закону і обмежити поставки і позбутися прибутку, або ж порушити закон і продовжити постачати газ українцям.

І це нововведення торкнеться величезної кількості сімей. Точної цифри немає (лічильники встановлюють щодня), але ще кілька місяців тому в Міністерстві енергетики публікували пропозиції змінити нормативи, в якому вказували, що лічильників на газ немає в 3,3 млн квартир.

"Відсутність лічильників природного газу в 3,3 млн квартир (домогосподарств) ставить в нерівні умови побутових споживачів, квартири (домогосподарства), які обладнані лічильниками газу, оскільки модель поведінки побутових споживачів, які не мають лічильників природного газу, істотно відрізняється", - йдеться в документі.

Раніше Українські Новини писали про нововведення на ринку газу – чого очікувати і як платити менше.

Також на ринку поставок газу для населення в останній місяць літа змінилися правила – "Нафтогаз" запропонував українцям кілька тарифів і підвищив ціни.

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