Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше

Домогосподарства в Україні, які відмовляться встановлювати газовий лічильник, після зміни правил на ринку постачання газу будуть змушені платити за газ втричі більше. Про це пише OBOZREVATEL.

Так, повідомляється, що зараз сім'я з трьох осіб, яка користується тільки газовою плитою, повинна платити за 9,8 куба (3,28 на людину), а за граничними нормативами доведеться сплатити вже 29,4 кубометра (9,8 куба на людину). Наприклад, за чинним тарифом сума в платіжці може вирости з 29,1 до 87,3 грн. Тобто в три рази.

Норми споживання газу. Фото: 104.ua

Як повідомив перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, в законі дійсно сказано, що з 1 січня 2021 газ тим, у кого немає лічильника, зовсім повинні відключити. Але з відчуттів парламентарія, замість цього лише продовжать стару норму.

"У мене є відчуття, що дію закону, який дозволяє платити за газ не за лічильником, а виходячи з норми споживання, все ж в останній момент продовжать", - сказав Кучеренко.

Більш того, як розповіли на гарячій лінії одного з облгазів, щоб перейти на нові нормативи (граничні) офіційно потрібно підписати протокол про відмову від встановлення лічильника. Якщо просто не відкрити двері в свою квартиру, відмовою це вважатися не може.

До речі, проблеми можуть бути і з субсидіями, яка покриває соціальні, а не граничні норми споживання. Тобто за різницю в такому випадку доведеться платити з власної кишені. У випадку з сім'єю з трьох осіб і з газовою плитою мова йде про 58,2 грн на місяць.

Джерело в облгазах розповів виданню: зараз є надія, що Міненерго розробить проєкт змін до закону, проведе через засідання Кабміну і запропонує Раді внести правки в закон. "І сподіваємося, що уряд прийме рішення, яке дозволить споживачам користуватися газом на законних підставах", - додають джерела.

У зворотному ж випадку постачальники виявляться перед вибором: або дотримуватися закону і обмежити поставки і позбутися прибутку, або ж порушити закон і продовжити постачати газ українцям.

І це нововведення торкнеться величезної кількості сімей. Точної цифри немає (лічильники встановлюють щодня), але ще кілька місяців тому в Міністерстві енергетики публікували пропозиції змінити нормативи, в якому вказували, що лічильників на газ немає в 3,3 млн квартир.

"Відсутність лічильників природного газу в 3,3 млн квартир (домогосподарств) ставить в нерівні умови побутових споживачів, квартири (домогосподарства), які обладнані лічильниками газу, оскільки модель поведінки побутових споживачів, які не мають лічильників природного газу, істотно відрізняється", - йдеться в документі.

Раніше Українські Новини писали про нововведення на ринку газу – чого очікувати і як платити менше.

Також на ринку поставок газу для населення в останній місяць літа змінилися правила – "Нафтогаз" запропонував українцям кілька тарифів і підвищив ціни.

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