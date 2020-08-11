Нововведення на ринку газу. Чого очікувати українцям і як платити за газ менше

В Україні на ринку поставок газу для населення З серпня змінилися правила, а "Нафтогаз" уже запропонував тарифні плани українцям і бізнесу. Про зміни пише "Сегодня".

ПСЗ скасували

Перша істотне зміна пов'язана зі скасуванням поставок за спеціальними зобов'язаннями (ПСЗ) газу для населення. ПСЗ, що діяли в Україні з 2015 року, передбачали, що "Нафтогаз України" повинен продавати газ для потреб населення за фіксованою ціною, яку встановлює Кабмін, і з мінімальною націнкою. Отже, під час підвищення цін на газ на світових ринках вдавалося уникнути шаленого зростання тарифів для побутових споживачів. Хоча під час падіння цін на газ тарифи як і раніше залишалися досить високими.

Тепер, оскільки дія ПСЗ закінчилася 1 серпня, передбачається, що ціна на газ для населення буде повністю залежати від ситуації на європейських ринках. Вона буде розраховуватися щомісяця, і стелі не передбачено. А це означає, що в період зростання світових цін на газ українці можуть побачити в платіжних квитанціях за ЖКГ набагато більші суми, ніж були раніше.

Правда, експерти заспокоюють: найближчим часом захмарних тарифів на газ очікувати не варто. Зараз світові ціни на газ знаходяться на мінімальному рівні з 2015 року, хоча протягом останніх місяців стали рости. Але щоб досягти піку, скажімо, 2019 року, їм потрібно вирости чи не втричі.

Проте вже в серпні ціна на газ для населення в Україні зросла. "Нафтогаз" підняв ціну для побутових споживачів на 27 копійок – до 3,24 грн за кубометр (з ПДВ, без урахування транспортування).

Постачальника тепер можна вибирати

Другою істотною зміною, яка відбулося в зв'язку з відкриттям ринку газу для населення, стало право споживачів самостійно обирати собі постачальника. Подібна система діє в більшості європейських країн і передбачає, що на ринку постачання газу побутовим споживачам існує конкуренція. Тобто, те, що в кожному регіоні є кілька постачальників природного газу, і людина може вибирати, у кого з них кращі тарифи, умови оплати, програми лояльності тощо. За задумом, така система повинна скластися і в Україні.

Втім, треба зазначити, що, за законом, вибирати постачальника українці могли і раніше. Однак, на практиці все це було пов'язане з величезними витратами часу, бюрократією, а найчастіше – і з відсутністю, власне, вибору, оскільки у багатьох регіонах постачанням газу займався тільки один трейдер. Тепер, за новими правилами, процедура для споживача максимально спрощена: йому потрібно лише подати відповідну заяву обраному постачальнику, а всю процедуру переоформлення він повинен брати на себе. Щодо створення конкуренції, з цим складніше. Відкриття ринку не означає, що на ньому відразу з'являться нові компанії. Однак не виключено, що це станеться пізніше.

Втім, все описане, як то кажуть – теорія. На практиці ж, як кажуть експерти, український ринок газу має свої особливості, які варто взяти до уваги, щоб розуміти, як може змінитися ситуація в зв'язку з відкриттям ринку газу.

Тарифи ростуть швидко, знижуються повільно

Експерти сумніваються, що тарифи на газ українських постачальників після скасування ПСЗ дійсно стануть ринковими.

"У нас немає чіткої ринкової кореляції цін на газ для населення з світовими цінами. Припустимо, сьогодні ціна на газ на європейських хабах становить близько 50 євро за 1000 кубометрів. Якщо додати транспортні витрати, ПДВ, розподіл і тощо, отримаємо, що населення повинно платити не більше 2000 грн за кубометр газу, а тариф вище 3000 грн. Тобто зараз ціна на газ для населення , щонайменше, в півтора раза вища за ринковий рівень. Так відбувається тому, що у нас досі дуже багато штучних чинників ціноутворення на ринку. Як їх називають економісти, екстерналії, тобто, чинники, які не можуть бути мінімізовані за допомогою ринкових механізмів. Наприклад, у нас не працює Антимонопольний комітет, немає реальної ринкової інфраструктури тощо", – говорить економічний експерт Олексій Кущ.

Ще менше реагують на зниження цін на газ т. зв. похідні тарифи – на гарячу воду, на опалення багатоквартирних будинків.

"Коли ціни становили 8 тис. грн за тисячу кубів і потрібно було провести тарифну шокову терапію, її зробили централізовано по всій країні. Підвищили тариф на газ, похідні тарифи – на гарячу воду, на опалення. Все зробили дуже швидко і централізовано. А коли ситуація кардинально змінилася, ціна газу на європейських хабах впала у чотири рази і можна було показати таке ж швидке зниження цін на газ і похідних тарифів, то все чомусь спустили на рівень органів місцевого самоврядування, і люди практично не побачили в платіжках істотного зниження тарифів на тепло і гарячу воду. Хоча в їхній структурі 60-70% – це ціна на газ", – пояснює Олексій Кущ.

За прогнозами експерта, під час відсутності ПСЗ якщо не найближчої зими, то через рік ціна на газ для населення зросте до такого рівня, що це може виявитися шоком для людей.

"У прогнозних показниках на 2021-2022 роки, які днями затвердив Кабмін, передбачається, що ціна на газ на європейських ринках зросте до 230-250 євро, а гривня девальвує до 29 з копійками за долар. Якщо перерахувати ціну на газ в гривнях, додати податки і транспортування, виходить, що ціна на газ для населення ц разі такого зростання може становити 12 тис. грн. А гігакалорія тепла подорожчає приблизно до 3 тис. грн. Відповідно, опалення, скажімо, 2-кімнатної квартири коштуватиме мінімум 5 тис. грн", – прогнозує Олексій Кущ.

Де шукати альтернативного постачальника

Відкриття ринку газу передбачає, що постачальники будуть конкурувати один з одним і в боротьбі за клієнта можуть знижувати ціни на свій товар. Спробувати заощадити, змінивши компанію-трейдера, можуть як жителі приватних будинків, так і мешканці багатоповерхівок. Однак експерти звертають увагу, що не завжди це доцільно.

"Якщо людина використовує газ лише для приготування їжі, від зміни постачальника зможе виграти в кращому випадку 5 грн на місяць. А ось якщо мова йде про домогосподарства, які використовують газ для опалення, то цілком ймовірно, що при відкритому ринку вдасться заощадити. І можна вже починати шукати різних постачальників і дивитися, які тарифні плани можуть запропонувати", – говорить експерт в енергетичній сфері, директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев .

Але ось знайти альтернативних постачальників українцям буде не так вже й просто. Річ у тім, що принаймні на сьогоднішній день не існує якихось спеціальних майданчиків, де можна було б знайти список постачальників, які постачають газ в конкретний регіон. Тим, хто збирається пошукати варіанти подешевше, експерти рекомендують "запитувати у Гугла".

Хоча навіть це може виявитися марним, оскільки в багатьох регіонах альтернативних постачальників просто немає. Принаймні на сьогоднішній день.

"Спеціальних сайтів немає. Можна спробувати знайти інформацію в Гуглі. Наприклад, вводимо в пошук "постачальники газу, місто Бровари". І випадає список аж з одного постачальника. Тому що більше там немає. Ось вам і ринок. Відкриття ринку полягає в тому, що у компаній з'явилася можливість працювати в цьому секторі. Але це вимагає досить багато фінансових зусиль і ресурсів. Адже постачальник – це той, кому скаржаться, кому пред'являють претензії, кого просять про якийсь перерахунок. Тобто новій компанії треба вибудувати систему комунікації зі споживачем, створити сервісні центри, центри обслуговування клієнтів, набрати людей, налаштувати роботу. Це не так просто. Тому сьогодні величезною конкурентною перевагою володіють нині діючі постачальники. Тому що у них вже є люди, вже є центри обслуговування клієнтів. І для того, щоб новій компанії поборотися за їх клієнтів, їй потрібно, щонайменше, прогнутися за ціною", – говорить керівник Асоціації професійних управителів нерухомістю України Андрій Никончук .

Відсутність антимонопольного контролю небезпечна для споживачів

Крім того, на думку експертів, абсолютно незалежним компаніям буде дуже складно зайти на цей ринок.

"На ринку є кілька десятків газових трейдерів. Але багато хто з них пов'язані між собою. Реально газовий ринок поділений між двома-трьома великими групами впливу, так що, по суті, ніякого ринку і немає. Я думаю, що "Нафтогаз" не віддасть нікому теплокомуненерго і нікого не буде туди підпускати під приводом того, що у компаній є борги. А ось за побутових споживачів розгориться дуже потужна битва, і виконувати соло в ній будуть облгази. Вони, а точніше, їх власники, я думаю, створять родинні трейдерські структури і теж не пускатимуть на ринок побутових споживачів ніяких чужинців. А якщо хтось із споживачів спробує перейти до іншого постачальника, у нього відразу почнуться проблеми з лічильниками, з мережами, документами і тощо", – говорить Олексій Кущ.

Геннадій Рябцев вважає так само. За його словами, зараз за споживача будуть битися фактично структури, близькі до "Нафтогазу" та існуючі постачальники – газсбити.

"Нафтогаз-трейдинг" або якісь інші структури, близькі до "Нафтогазу", будуть пропонувати ціну нижчу, ніж у газсбита, припустімо, на 10%. Тим більше, що у них така можливість є, оскільки компанії групи "Нафтогаз" є фактично монополістами в придбанні газу українського видобутку. Звичайно, насправді монополії, нібито, немає, оскільки вона не доведена Антимонопольним комітетом", – говорить Геннадій Рябцев.

Андрій Никончук вважає, що навіть така сумнівна конкуренція може призвести до того, що умови для клієнтів покращаться.

"Компанії будуть намагатися боротися за клієнта, будуть намагатися робити свій бізнес клієнтоорієнтованим. Тому що побоювання втратити клієнта, який може піти до конкурента, і сама наявність цього конкурента повинні налаштувати трейдерів на підвищення якості їхніх послуг, на створення якихось програм лояльності і т. п.", – каже Андрій Никончук.

І додає: це в теорії. А на практиці ми можемо побачити "картельну змову" і високі ціни.

"Я не можу виключати підвищення ціни на газ. Тому що не виключаю картельну змову, домовленості між учасниками ринку. Бо вони розуміють, що володіють ресурсом, можливостями і реальних конкурентів у них немає. Зараз ціна низька, тому що на світових ринках вона низька. А якщо завтра на світових ринках вона підвищиться? Тут ще питання про межі націнок. Зараз, по-моєму, обмежень ніяких немає. У нормальних ринках є антимонопольний комітет, який виставляє якісь обмеження, контролює, штрафує, не допускає перевищення розумних тарифів. А у нас споживач сьогодні ніяк не захищений і не організований, і всі його намагаються обдурити", – каже Андрій Никончук.

Олексій Кущ також вважає, що газотрейдери, користуючись ситуацією, будуть намагатися максимально "зняти вершки".

"Я прогнозую, що групи впливу, які стоять за кожним облгазом, за "Нафтогазом", спробують ніби "зняти вершки" з ринку газу для населення. Вони розуміють, що ціна на газ не буде зростати стрімко. Вона з 50 євро буде потихеньку дертися вгору, пропорційно відновленню економіки. Больовий поріг для населення і для підприємств теплокомуненерго почнеться приблизно тоді, коли ціна на газ на європейських ринках буде близько 150 доларів за тисячу кубометрів, а у нас для населення, з урахуванням всіх націнок, 6-7 тис. Ггрн. Ось до цих меж в період зростання цін і буде "вершковий період". Тому що вони куплять сьогодні певний обсяг газу, а через місяць ціна виросла. Або, припустимо, ціна не виросла, але гривня девальвувала. Трейдери в будь-якому випадку будуть залишатися в плюсі. Але при цьому населення ще не буде відчувати сильного больового шоку. Я думаю, це буде тривати один опалювальний сезон, протягом якого трейдери зірвуть куш. А ось через один опалювальний сезон держава, швидше за все, увійде в шоковий ціновий клінч. Тому що, з одного боку, ціна зросте, може, до 12 тис. грн за тисячу кубометрів, населення і теплокомуненерго платити такі гроші не зможуть і доведеться щось вирішувати, застосовувати якісь заходи. Не виключено, ринок тоді, умовно кажучи, знову помре", – говорить Олексій Кущ.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення.

Також Кабмін змінив механізм визначення ціни скрапленого газу для населення.