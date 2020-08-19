Біля "Суспільного ТВ" співають "Смуглянку" на знак протесту – чиновники не пустили 12-річного сироту на пісенний конкурс

Біля "Суспільного ТВ" співають "Смуглянку" на знак протесту – чиновники не пустили 12-річного сироту на пісенн

Журналіст Андрій Павловський повідомив, що біля будівлі Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ, Суспільне ТВ) проходить акція протесту проти відмови в реєстрації на Національний відбір до участі в Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2020" 12-річному школяреві-сироті Максиму Ткачуку.

Про це журналіст заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Прийшли заспівати "Смуглянку": "молодіжка" ОПЗЖ зібрала під Національної суспільною телекомпанією України кілька сотень людей. Вони співають "Смуглянку", кричать "Ганьба" і вимагають від керівництва телеканалу дозволити 12-річному Максиму Ткачуку брати участь в дитячому "Євробаченні". На заході присутні кілька знімальний груп "Суспільного телебачення". Вони ставлять питання учасникам мітингу, намагаючись показати, що мітинг проплачений", - написав Павловський.

Нагадаємо, раніше НСТУ відмовила в реєстрації на Національний відбір до участі в "Євробаченні-2020" 12-річному школяреві з Волині Максиму Ткачуку.

Як повідомляли Українські Новини, 19 серпня генеральний продюсер "Сіспільного UA" Ярослав Лодигін заявив, що в НСТУ не можуть скасувати своє рішення щодо Максима Ткачука, якому відмовили в участі в дитячому "Євробаченні", однак 12-річному школяреві пропонують записати його дебютний альбом.

Бабуся 12-річного Максима Ткачука, якому НСТУ відмовила в участі в дитячому "Євробаченні", Лариса Володимирівна розповіла про те, що подати заявку на конкурс і зняти кліпи хлопчикові допомогла Одеська єпархія Української православної церкви (УПЦ).

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