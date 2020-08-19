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19 серпня 2020, середа, 21:00 6
Суспільство 2020-08-19T21:30:01+03:00
Українські Новини
Контрастна погода з холодом від +8 до пекельної спеки. Прогноз погоди на 20 серпня

Контрастна погода з холодом від +8 до пекельної спеки. Прогноз погоди на 20 серпня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах, погода в Одесі
Спека. Фото: Валерія Назаренко
Спека. Фото: Валерія Назаренко

20 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16 ... +18 градусів, вдень +30 ... +32 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +17 градусів, вдень +20 ... +28 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +8 ... +13 градусів, вдень +12 ... +17 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +13 ... +15 градусів, вдень +23 ... +25 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +13 ... +15 градусів, вдень +24 ... +26 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +14 ... +16 градусів, вдень +25 ... +27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +18 градусів, вдень +26 ... +32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +19 градусів, вдень +27 ... +33 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +19 градусів, вдень +28 ... +33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +20 градусів, вдень +28 ... +35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16 ... +21 градус, вдень +27 ... +32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +18 ... +20 градусів, вдень +27 ... +29 градусів.

19 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22 ... +25 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Раніше Українські Новини писали, синоптик дала попередній прогноз погоди на День незалежності.

Також рятувальники попередили про дощі на Західній Україні, які можуть призвести до зсувів та підтоплень.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на осінь – теплий вересень зміниться аномально холодним жовтнем.

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