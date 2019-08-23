День прапора України: прем'єр Британії заговорив українською, а посли і дипломати заспівали пісню "Україна" Петриненка

В честь святкування Дня Державного прапора України британські політики, дипломати і аналітики зачитали на мові оригіналу текст пісні "Україна" Тараса Петриненка. Відео було опубліковано в Twitter Посольства України у Великобританії.\r\nТекст пісні Тараса Петриненка "Україна" неофіційно називають другим гімном України.\r\nПрем'єр Британії Борис Джонсон з'являється в самому кінці ролика. Він завершує відео словами "Слава Україні!".\r\n\r\n#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com\/nJKMO4Dees\r\n— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 августа 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у Києві відбулося урочисте підняття прапора України. Разом з Володимиром Зеленським Державний Прапор підняв Герой України, заступник командира механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ майор Володимир Гринюк. Також в Офісі Президента затвердили план заходів до Дня незалежності України.