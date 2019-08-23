День прапора України: прем'єр Британії заговорив українською, а посли і дипломати заспівали пісню "Україна" Петриненка

День прапора України: прем'єр Британії заговорив українською, а посли і дипломати заспівали пісню "Україна" Пе

В честь святкування Дня Державного прапора України британські політики, дипломати і аналітики зачитали на мові оригіналу текст пісні "Україна" Тараса Петриненка. Відео було опубліковано в Twitter Посольства України у Великобританії.

Текст пісні Тараса Петриненка "Україна" неофіційно називають другим гімном України.

Прем'єр Британії Борис Джонсон з'являється в самому кінці ролика. Він завершує відео словами "Слава Україні!".

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві відбулося урочисте підняття прапора України. Разом з Володимиром Зеленським Державний Прапор підняв Герой України, заступник командира механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ майор Володимир Гринюк.



Також в Офісі Президента затвердили план заходів до Дня незалежності України.