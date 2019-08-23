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23 серпня 2019, пʼятниця, 20:46 16
Суспільство 2019-08-23T22:00:02+03:00
Українські Новини
День прапора України: прем'єр Британії заговорив українською, а посли і дипломати заспівали пісню "Україна" Пе

День прапора України: прем'єр Британії заговорив українською, а посли і дипломати заспівали пісню "Україна" Петриненка

Борис Джонсон. Фото: rbc.ru
Борис Джонсон. Фото: rbc.ru

В честь святкування Дня Державного прапора України британські політики, дипломати і аналітики зачитали на мові оригіналу текст пісні "Україна" Тараса Петриненка. Відео було опубліковано в Twitter Посольства України у Великобританії.

Текст пісні Тараса Петриненка "Україна" неофіційно називають другим гімном України.

Прем'єр Британії Борис Джонсон з'являється в самому кінці ролика. Він завершує відео словами "Слава Україні!".

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві відбулося урочисте підняття прапора України. Разом з Володимиром Зеленським Державний Прапор підняв Герой України, заступник командира механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ майор Володимир Гринюк.


Також в Офісі Президента затвердили план заходів до Дня незалежності України.

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