підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 серпня 2020, середа, 12:51 7
Суспільство 2020-08-19T14:00:03+03:00
Українські Новини
Завтра МОЗ може переглянути карантин в 13 областях

Завтра МОЗ може переглянути карантин в 13 областях

Кира Молчанова
Карантин, МОЗ, Посилення карантину, червона зона
Коронавірус. Фото: Depositphotos
Коронавірус. Фото: Depositphotos

Заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що завтра в 13 областях може бути переглянутий рівень епідемічної небезпеки.

Про це він повідомив під час брифінгу за результатами засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Завтра, в четвер, будуть додатково переглянуті рівні епідемічної небезпеки на підставі кількості хворих за останні 14 днів. Минулого четверга, коли приймалося рішення про зонування, таких регіонів було 10. Зараз, за статистикою, кількість областей, в яких буде проведено зонування по кольоровій гамі, вже 13. Але ми очікуємо завтрашнього дня", — сказав він.

Заступник міністра додав, що, виходячи з динаміки захворюваності, областей, що підпадають під перегляд рівня епіднебезпеки, може стати більше.

При цьому він не уточнив, скільки адміністративно-територіальних одиниць може потрапити в "червону" зону.

Також Ляшко повідомив, що за рішенням комісії будуть сформовані мобільні групи, які проінспектують виконання органами місцевого самоврядування карантинних обмежень в 3 адміністративних одиницях.

Як повідомляли Українськi Новини, згідно з даними МОЗ, епідемічна ситуація у Волинській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях, а також в Києві, не відповідає критеріям пом'якшення карантину.

Зараз Київ перебуває у "жовтій" зоні карантину

З 17 серпня мінімум на 14 днів 8 адміністративних територій віднесені до категорії регіонів з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки: Городенківський і Косівський райони Івано-Франківської області, Самбір Львівської області, Біляївка Одеської області, Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області, а також Кіцманський район Чернівецької області.

Більше новин про: Карантин МОЗ Посилення карантину червона зона

Влада не підготувала школи до навчального року з у...
МОЗ зробило рекордну кількість тестів на коронавір...
До закінчення карантину залишилося 13 днів. Які об...
До послаблення карантину не готові Київ і ще 13 об...
У Києві зафіксовано найбільше нових випадків коронавірусу з початку епідемії — 215 за добу
Першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, — Ляшко
Новини
У першому півріччі зірвалися 44% тендерів Міноборони 13:59
Буксир "Витязь" в порту "Південний" непридатний до роботи і становить загрозу для людей, – ЗМІ 13:46
Голови адміністрації повинні забезпечити вибори або піти у відставку, - Бойко 13:31
У Києві зафіксовано найбільше нових випадків коронавірусу з початку епідемії — 215 за добу 13:30
НКРЕКП зриває реформу тарифоутворення для електромереж, - нардеп Гриб 13:21
більше новин
З нагоди Дня Незалежності України одна з найвищих веж світу стане синьо-жовтою 13:10
Для збільшення ефективності ДФС, необхідно підвищити зарплати працівникам служби, - Сергій Солодченко 12:10
Злочини, скоєні в бюджетній сфері: Фільчаков відзвітував про результати роботи органів Харківської прокуратури за 2020 рік 18:28
Мер Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року 16:13
ЗМІ розповіли, як в Тернополі прокуратура тисне на мера методами Януковича 10:14
більше новин
Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України, через 5 років після його смерті 14:48
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу 09:30
Від введеного Зеленським безвізу для 7 країн Україна недоотримає $ 3 млн 12:44
Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ 14:28
До закінчення карантину залишилося 13 днів. Які обмеження діють 08:30
більше новин
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok