Завтра МОЗ може переглянути карантин в 13 областях

Заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що завтра в 13 областях може бути переглянутий рівень епідемічної небезпеки.

Про це він повідомив під час брифінгу за результатами засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Завтра, в четвер, будуть додатково переглянуті рівні епідемічної небезпеки на підставі кількості хворих за останні 14 днів. Минулого четверга, коли приймалося рішення про зонування, таких регіонів було 10. Зараз, за статистикою, кількість областей, в яких буде проведено зонування по кольоровій гамі, вже 13. Але ми очікуємо завтрашнього дня", — сказав він.

Заступник міністра додав, що, виходячи з динаміки захворюваності, областей, що підпадають під перегляд рівня епіднебезпеки, може стати більше.

При цьому він не уточнив, скільки адміністративно-територіальних одиниць може потрапити в "червону" зону.

Також Ляшко повідомив, що за рішенням комісії будуть сформовані мобільні групи, які проінспектують виконання органами місцевого самоврядування карантинних обмежень в 3 адміністративних одиницях.

Як повідомляли Українськi Новини, згідно з даними МОЗ, епідемічна ситуація у Волинській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях, а також в Києві, не відповідає критеріям пом'якшення карантину.

Зараз Київ перебуває у "жовтій" зоні карантину.

З 17 серпня мінімум на 14 днів 8 адміністративних територій віднесені до категорії регіонів з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки: Городенківський і Косівський райони Івано-Франківської області, Самбір Львівської області, Біляївка Одеської області, Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області, а також Кіцманський район Чернівецької області.

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