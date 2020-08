У НГТУ збрехали про організаторів конкурсу: сироту, який заспівав "Смуглянку", не пустили на Євробачення, - ЗМІ

Глава НГТУ Зураб Аласанія прокоментував ситуацію з відмовою співакові-сироті Максиму Ткачуку в участі в нацвідборі на дитяче Євробачення. Аласанія стверджує, що причиною послужило те, що хлопчик порушив правила, беручи участь у конкурсі "Stars of the Albion" у Лондоні.

Так, глава НГТУ повідомив, що за правилами учасник нацвідбору на Євробачення не може брати участі в заходах, "організованих державними органами, установами, господарчими суб'єктами і т.д. країни-агресора або на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на окупованій території України після 15.03.2014".

"Конкурс "Stars of the Albion", 28.02.2020 - 01.03.2020 був організований "Російським домом / Представництво Росспівробітництва в Лондоні". Ця організація є органом виконавчої влади РФ. Правила порушені. Участь у Євробаченні скасовано", - заявив Аласанія.

Він вважає, що вина за відмову в участі дитини в конкурсі лежить на бабусі, "яка вибрала для дитини такий шлях".

Як пише видання, конкурс, на думку Аласанії, "був організований Російським будинком/Представництвом Росспівробітництва в Лондоні".

Проте серед організаторів конкурсу "Stars of Albion" немає ні "Російського дому", ні Росспівробітництва.

"Проєкт організований академією Musica Nova Productions під патронатом Всесвітньої асоціації виконавських мистецтв (WAPA) і просувається фондом Stars of the Albion Ltd. за підтримки Російського культурного центру/Росспівробітництва в Великобританії", - йдеться на англійській версії сайту конкурсу.

Підтримка не дорівнює організації конкурсу. Аласанія ж називає російські структури саме "організаторами". Більш того, на сайті конкурсу "Російський дім" і "Росспівробітництво" вказані суто як партнери. А ось організатор - Musica Nova Productions - це музична школа, яка розташована в Лондоні. Дана організація - комерційна, вона займається не тільки навчанням музики, а й торгівлею музичними інструментами. Зареєстрована школа в Британії.

Нагадаємо, 12-річний Максим Ткачук виконав відому радянську військову пісню "Смуглянка" на престижному конкурсі в Лондоні.

