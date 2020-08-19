Під Одесою поліцейські врятували дітей, яких течія віднесла від берега на надувному матраці

У сезон відпочинку на воді часті випадки, коли рятувальникам доводиться рятувати відпочивальників, чиї плавзасоби відносить від берега течією . Так, під Одесою, на дорозі до якої перед кожними вихідними утворюються масштабні затори , на Хаджибейському лимані патрульної поліції довелося рятувати двох дітей, яких на надувному матраці віднесло течією від берега і матрац почав здуватися.

Про це повідомляють в патрульній поліції Одеської області.

На надувному матраці була 16-річна дівчина і її 5-річний брат, коли їх течія віднесла далеко від берега.

"Дорослі почули крики про допомогу і підпливли до дітей, проте дістатися до берега самостійно вони вже не змогли. Матрац не витримав великої ваги і почав здуватися. Побачивши, що люди не можуть самостійно дістатися до берега, очевидці одразу зателефонували на лінію 102", — розповіли правоохоронці.

Поліцейським довелося взяти на корабельної станції човен і разом з рибалками доплисти до дітей, щоб врятувати їх.

Як повідомляли Українські Новини, у Запорізькій області 3 дітей потонули в ставку.

Раніше повідомлялося, що станом на середину липня від початку року у водоймах потонули 60 осіб.

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