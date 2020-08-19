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  • Під Одесою поліцейські врятували дітей, яких течія віднесла від берега на надувному матраці
19 серпня 2020, середа, 11:18 13
Події 2020-08-19T13:15:03+03:00
Українські Новини
Під Одесою поліцейські врятували дітей, яких течія віднесла від берега на надувному матраці

Під Одесою поліцейські врятували дітей, яких течія віднесла від берега на надувному матраці

Кира Молчанова
Море, одеська область, патрульна поліція

У сезон відпочинку на воді часті випадки, коли рятувальникам доводиться рятувати відпочивальників, чиї плавзасоби відносить від берега течією. Так, під Одесою, на дорозі до якої перед кожними вихідними утворюються масштабні затори, на Хаджибейському лимані патрульної поліції довелося рятувати двох дітей, яких на надувному матраці віднесло течією від берега і матрац почав здуватися.

Про це повідомляють в патрульній поліції Одеської області.

На надувному матраці була 16-річна дівчина і її 5-річний брат, коли їх течія віднесла далеко від берега.

"Дорослі почули крики про допомогу і підпливли до дітей, проте дістатися до берега самостійно вони вже не змогли. Матрац не витримав великої ваги і почав здуватися. Побачивши, що люди не можуть самостійно дістатися до берега, очевидці одразу зателефонували на лінію 102", — розповіли правоохоронці.

Поліцейським довелося взяти на корабельної станції човен і разом з рибалками доплисти до дітей, щоб врятувати їх.

Як повідомляли Українські Новини, у Запорізькій області 3 дітей потонули в ставку.

Раніше повідомлялося, що станом на середину липня від початку року у водоймах потонули 60 осіб.

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