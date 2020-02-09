У Запорізькій області троє дітей потонули в ставку

3 дітей 2014 року народження потонули в ставку в одному з сіл у Запорізькому районі Запорізької області 8 лютого.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Національної поліції в області.



За даними відомства, двоє хлопчиків і дівчинка разом пішли гуляти і довгий час не поверталися додому.



Батьки дітей самостійно почали їх шукати і знайшли у місцевому ставку.



Прибулі на виклик лікарі швидкої медичної допомоги провели реанімаційні заходи, проте діти померли.



Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини і причини події.



Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році за півроку у водоймах України потонуло 600 осіб. У ДСНС повідомляють, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки.



Раніше за вихідні в Україні потонули 42 людини. Наголошується, що найбільша кількість смертельних випадків на воді зафіксована у Київській області – 63 людини.



Крім того, двоє хлопчиків віком 9 і 10 років потонули на озері Світязь.