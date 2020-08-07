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07 серпня 2020, пʼятниця, 12:39 15 Карта
Суспільство 2020-08-07T15:00:03+03:00
Українські Новини
Вдень у п'ятницю на в'їзді в Одесу — вже традиційний затор: як об'їхати

Вдень у п'ятницю на в'їзді в Одесу — вже традиційний затор: як об'їхати

Ольга Фандорина
Затор, Одеса, Затор на трасі, Затори на дорогах

Поблизу Хаджибейського моста з боку Києва у бік Одеси вже традиційно утворився великий затор: туристи з'їжджаються в місто біля моря на вихідні. Про це повідомляється в телеграм-каналі Подслушано Одесса.

Транспорт стоїть у кілометрових чергах. У деяких водіїв не витримують нерви і вони виїжджають на зустрічну  смугу руху, створюючи тим самим аварійну ситуацію.

Ситуація ускладнюється тим, що рух через міст Хаджибейського лиману на Київській трасі обмежили. Обмеження діятиме сьогодні і всі вихідні. Причина — велика кількість автомобілів, які їдуть в бік Одеси, через що утворюються затори. Щоб знизити навантаження транспорту, патрульні здійснюватимуть реверсивне регулювання руху.

Легковим автомобілям, які їдуть до Одеси, рекомендують вибирати об'їзний шлях через Єреміївку. Карту в поліції надали.

Карта об'їзду. Фото: НацполіціяКарта об'їзду. Фото: Нацполіція

Вантажівки пускатимуть через міст.

Раніше Українські Новини вже повідомляли, що в Одесі дозволили працювати  нічним клубам, ресторанам і дитячим таборам. Однак, щоб потрапити в місто, людям доводиться пройти випробування довгими заторами на трасі Київ - Одеса. Ситуацію ускладнює те, що разом з легковими автомобілями в Одесу прямують також довгі каравани з вантажівок.

Також раніше Українські Новини розповіли про декілька способів, як швидко доїхати на Чорне море і не "застрягнути" на дорозі в заторах.

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