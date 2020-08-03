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  • Смертельна ДТП під Києвом. BMW на "євробляхах" зіткнулося з "Шкодою"
03 серпня 2020, понеділок, 23:28 9
Події 2020-08-04T00:30:01+03:00
Українські Новини
Смертельна ДТП під Києвом. BMW на "євробляхах" зіткнулося з "Шкодою"

Смертельна ДТП під Києвом. BMW на "євробляхах" зіткнулося з "Шкодою"

Кира Молчанова
ДТП, Київська область, смертельна ДТП

3 липня у Київській області сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, у результаті якої одна людина загинула і ще четверо опинилися в лікарні.

Про це сказано в Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

ДТП сталася між населеними пунктами Тарасівка і Крюковщина.

Відомо, що BMW на польських номерах вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем "Шкода".

У результаті пасажир BMW загинув. Його тіло довелося вирізати рятувальникам з пошкодженого авто. Четверо пасажирів "Шкоди" зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Як повідомляли Українські Новини, патрульні потрапили в ДТП в Одесі.

В Україні за перше півріччя 2020 року зросла кількість смертельних ДТП.

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