Смертельна ДТП під Києвом. BMW на "євробляхах" зіткнулося з "Шкодою"

3 липня у Київській області сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, у результаті якої одна людина загинула і ще четверо опинилися в лікарні.

Про це сказано в Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

ДТП сталася між населеними пунктами Тарасівка і Крюковщина.

Відомо, що BMW на польських номерах вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем "Шкода".

У результаті пасажир BMW загинув. Його тіло довелося вирізати рятувальникам з пошкодженого авто. Четверо пасажирів "Шкоди" зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Як повідомляли Українські Новини, патрульні потрапили в ДТП в Одесі.

В Україні за перше півріччя 2020 року зросла кількість смертельних ДТП.