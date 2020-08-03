Смертельна ДТП під Києвом. BMW на "євробляхах" зіткнулося з "Шкодою"

3 липня у Київській області сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, у результаті якої одна людина загинула і ще четверо опинилися в лікарні. Про це сказано в Facebook-спільноті dtp.kiev.ua. ДТП сталася між населеними пунктами Тарасівка і Крюковщина. Відомо, що BMW на польських номерах вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем "Шкода". У результаті пасажир BMW загинув. Його тіло довелося вирізати рятувальникам з пошкодженого авто. Четверо пасажирів "Шкоди" зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Як повідомляли Українські Новини, патрульні потрапили в ДТП в Одесі. В Україні за перше півріччя 2020 року зросла кількість смертельних ДТП.