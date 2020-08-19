Шторомове попередження оголошено на заході України — очікуються дощі та грози

У середу, 19 серпня, в західних областях України очікуються грози, вдень в Карпатах та на Закарпатті значні дощі . Рятувальники попереджають про I рівень небезпеки. Про це сказано в повідомленні ДСНС.



"За інформацією Укргідрометцентру, 19 серпня в західних областях грози, вдень в Карпатах та на Закарпатті значні дощі (I рівень небезпеки)", — сказано в ньому.



Крім того, протягом 19 серпня в річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м.



Повідомляється, що в місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевого та схилового стоку, із затопленням понижених ділянок в населених пунктах, в результаті захаращення русел малих річок.



Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала попередній прогноз на День незалежності. У більшості областей переважно сухо і спекотно, 27-32 градуси. Лише в західних областях пройдуть грозові дощі і буде свіже, 22-27 градусів.

Тим часом синоптик дав попередній прогноз на осінь-2020.









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