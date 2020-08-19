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19 серпня 2020, середа, 08:48 6
Суспільство 2020-08-19T09:05:17+03:00
Українські Новини
Шторомове попередження оголошено на заході України — очікуються дощі та грози

Шторомове попередження оголошено на заході України — очікуються дощі та грози

Валерия Драгомирова
штормове попередження, Дощі, Західна Україна, Сильні дощі, Дощі та грози
Гроза. Фото: Денис Драгомиров
Гроза. Фото: Денис Драгомиров

У середу, 19 серпня, в західних областях України очікуються грози, вдень в Карпатах та на Закарпатті значні дощі. Рятувальники попереджають про I рівень небезпеки. Про це сказано в повідомленні ДСНС. 


"За інформацією Укргідрометцентру, 19 серпня в західних областях грози, вдень в Карпатах та на Закарпатті значні дощі (I рівень небезпеки)", — сказано в ньому. 

Крім того, протягом 19 серпня в річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м. 

Повідомляється, що в місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевого та схилового стоку, із затопленням понижених ділянок в населених пунктах, в результаті захаращення русел малих річок.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала попередній прогноз на День незалежності. У більшості областей переважно сухо і спекотно, 27-32 градуси. Лише в західних областях пройдуть грозові дощі і буде свіже, 22-27 градусів.

Тим часом синоптик дав попередній прогноз на осінь-2020.




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