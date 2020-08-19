Чим ближче баржа з Херсона, тим дешевші кавуни. Ціни на баштанні на ринку

Тоді як з півдня України до Києва по Дніпру пливе баржа з 300 тоннами кавунів і динь , продавці баштанних почали знижувати ціни на свій товар на фоні майбутнього зростання пропозиції.

Про це повідомляє ресурс EastFruit.

"У минулих сезонах за допомогою річкової логістики в столицю відправлялися більш об'ємні партії херсонських кавунів і динь: від 450 до 500 тонн. Наразі можна з упевненістю сказати, що урожай, зокрема, кавунів, може знизитися і в два рази порівняно з минулим роком, через несприятливі погодні умови під час вегетації рослин. Тільки застосовуючи передові технології, нам все ж вдалося отримати продукцію очікуваної якості, і зайнятися відправкою черговий баржі в столицю", — розказав Олександр Синенко, директор ПП "Олександр О. Синенко".

Фахівець зазначає, що покупець в цьому році не побачить ні минулорічних обсягів динь і кавунів, ні цін на них. Попит теж може не дійти до торішніх показників.

На думку експертів проекту, недавнє зростання цін баштанні в Україні підтримувався планами формування великої партії для відправки річковим транспортом, і ще в минулу п'ятницю оптові партії кавунів надходили в продаж в діапазоні 2,5-5,0 грн/кг, а дині пропонувалися в межах 3,0-7,0 грн/кг.

Але після того, як баржу відправили, ціни на кавуни в південних областях знизилися до 1,5-3,5 грн / кг, а оптові партії динь пропонувалися в діапазоні 3,0-5,0 грн/кг.

Експерти вважають, що нижче ціни вже не будуть опускатися через те, що надлишок продуктів на ринку не станеться. Зате до кінця сезону ціни на баштанні знову підвищаться.

Ціни на кавуни і дині. Інфографіка EastFruit.

Як повідомляли Українські Новини, ринок баштанних в останній тиждень лихоманило: ціни то росли, то опускалися. Зрештою в Україні закріпилася тенденція до зниження цін на дині й кавуни.

На ринках ціни на кавуни продовжують знижуватися. Аналітики ще з початку цього тижня зафіксували негативні цінові тенденції. Зараз виробники оптом продають баштанні від 2,50 до 4,50 гривень за кілограм.

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