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14 серпня 2020, пʼятниця, 17:57 12
Суспільство 2020-08-14T19:00:02+03:00
Українські Новини
Завтра до Києва вирушить традиційна баржа з 300 тоннами кавунів з Миколаєва

Завтра до Києва вирушить традиційна баржа з 300 тоннами кавунів з Миколаєва

Ольга Фандорина
Баржа, баржа з кавунами
Баржа з кавунами. Фото: 44.ua
Баржа з кавунами. Фото: 44.ua

Одне з найбільших сільськогосподарських підприємств України компанія "Нібулон" (Миколаїв) має намір відправити партію кавунів (300 тонн) баржею, як і минулого року, до Києва 15 серпня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Уже на наступному тижні в Київ прибуде судно зі свіжими херсонськими кавунами. 15 серпня на вантажному причалі філії "Голопристанська" ТОВ СП "Нібулон" будуть завантажені несамохідні судна компанії близько 300 тоннами стиглих і смачних херсонських кавунів, зібраних з полів місцевих господарств. Цього рейсу цілий рік чекали любителі кавунів у Києві", - сказано в ньому.

Відмічається, що судно прибуде до перевантажувального термінала компанії в Переяславі-Хмельницькому, звідки кавуни вже доставлять у супермаркети торговельної мережі "Сільпо".

"Варто зазначити, що навіть завдяки лише одному такому порівняно невеликому за обсягом рейсу компанія "Нібулон" знімає з автодоріг країни 15 вантажівок. Кавуни прийдуть у Київ цілими, а автодороги будуть збережені", - наголошується в повідомлені.

Генеральний директор компанії Олексій Вадатурський вважає, що транспортування продукції річкою в Україні повинно перестати бути подією загальнонаціонального масштабу, а стати повсякденним явищем.

Як повідомляли Українськi Новини, 25 серпня 2018 "Нібулон" доставив першу минулого року партію кавунів баржею до Переяслав-Хмельницького, звідки автотранспортом кавуни були доставлені в торгові мережі Києва.

Вперше після 14-річної перерви 31 липня 2017 року баржа вирушила з Херсонської області по Дніпру до Києва. Тоді в соцмережах активно обговорювали новину, яку поширив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook про баржі з херсонськими кавунами.

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