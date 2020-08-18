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18 серпня 2020, вівторок, 21:47 9
Життя 2020-08-18T22:45:01+03:00
Українські Новини
Як впізнати отруйну змію по малюнку на спині

Як впізнати отруйну змію по малюнку на спині

Валерия Драгомирова
Гадюка, Змія, Отруйні змії
Гадюка. Фото: Facebook/zapovidnyk2018
Гадюка. Фото: Facebook/zapovidnyk2018

Тоді як з початку року від укусів змій постраждали 36 осіб, в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику розповіли, що відрізнити отруйного плазуна від неотруйного можна по малюнку на його спині.

Про це сказано в повідомленні заповідника в Facebook. 


"Якщо бачите специфічну зигзагоподібну або ромбоподібну лінію, з найбільшою ймовірністю перед вами — гадюка звичайна. І не важливо, якого вона кольору", — сказано в ньому. 

Забарвлення тулуба цієї отруйної змії може коливатися від сірого до коричневого з оливковими і червоно-бурими відтінками. Можуть зустрічатися і зовсім чорні форми.

На фото потрапила гадюка звичайна світлого забарвлення, що мешкає в Чорнобильському заповіднику. Правда, від цього вона не менш небезпечна.

Гадюка. Фото: Facebook / Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідникГадюка. Фото: Facebook / Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник


Як повідомляли Українські Новини, величезна змія повзала біля пологового будинку в центрі Хмельницького

Тим часом на Прикарпатті нашестя гадюк. За перші 10 днів серпня до медиків звернулося 4 людини зі зміїними укусами.

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