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15 липня 2019, понеділок, 16:53 27
Події 2019-07-15T18:45:04+03:00
Українські Новини
Величезна змія повзала біля пологового будинку в центрі Хмельницького

Величезна змія повзала біля пологового будинку в центрі Хмельницького

Змія в Хмельницькому. Фото: Сергій Рудий
Змія в Хмельницькому. Фото: Сергій Рудий

У Хмельницькому навпроти центральної зупинки міста "Філармонія" рятувальники зловили змію в понеділок, 15 липня, повідомляє місцеве видання vsim.іа.

Небезпечного плазуна помітили вчора, 14 липня. Інформація про змію з'явилася в соцмережах - користувачі писали, що плазуна знайшли біля будівлі старого пологового будинку.

Цю інформацію підтвердив фахівець відділу агітаційно-пропагандистської роботи центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС в Хмельницькій області Дмитро Швець. За його словами, виклик надійшов о 15:21 від місцевих жителів. На місце відправили відділення пожежної частини.

Змію зловили за допомогою пожежно-технічного обладнання. Потім її вивезли з міста і відпустили в лісовому масиві. Плазуна не визначили, тому не відомо, чи була змія отруйною. Вона мала довжину близько одного метра. За словами Дмитра Швеця, вона нікого не кусала.

Змія в Хмельницькому. Фото: Сергій РудийЗмія в Хмельницькому. Фото: Сергій Рудий

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області літню жінку і дитину вкусила змія. Також у супермаркет Дніпра намагалася заповзти змія.

Крім того, у Львівській області жінка через укус змії потрапила до реанімації, а у Києві в одну з квартир заповзла змія.

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