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09 августа 2020, воскресенье, 18:15 328 Инфографика
Общество 2020-08-09T18:15:26+03:00
Українські Новини
С начала года от укусов змей пострадали 36 человек. В Минздраве рассказали, как уберечься

С начала года от укусов змей пострадали 36 человек. В Минздраве рассказали, как уберечься

Валерия Драгомирова
Укус змеи, Центр общественного здоровья, Змеи в Украине
Уж. Фото: pixabay
Уж. Фото: pixabay

С начала года в Украине 36 человек пострадали от укусов змей. Из них шестеро - дети. Больше всего пострадавших зафиксировано в Житомирской, Запорожской, Львовской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook. 

В Украине живут три вида ядовитых гадюк, ужи, полозы и другие.

"Они распространены по всей территории страны, и многие виды имеют природоохранный статус. Не все эти животные являются ядовитыми и обычно проявляют агрессию только в случае опасности. Змеи в нашей стране активны с апреля до октября. Больше всего шансов встретить их - в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик - осенью, в сентябре, как раз приходится на грибной сезон", - говорится в сообщении.

Как избежать укуса змеи: 

  • Не приближайтесь. Если увидели змею, не делайте резких движений и подождите, пока она уползет. Тем более, не пытайтесь поймать или убить змею;

  • Проверяйте места отдыха. Прежде чем сесть на траву, камень, хворост или колоду, пошумите или постучите цепью, палкой или другим предметом, чтобы напугать змею;

  • Одевайтесь соответствующе. Если отправляете в местность, где могут жить змеи, выбирайте одежду, которая защитит от укусов: высокие ботинки и длинные штаны из плотной ткани, которые следует заправить в ботинки;

  • Не прикасайтесь руками к непроверенным объектам. Змеи часто прячутся в старых пнях, стогах сена, под камнями или поваленными деревьями. Поэтому этих объектов лучше не касаться руками, а использовать палку.

Первая помощь после укуса змеи:

  • Обеспечивайте пострадавшему спокойствие и минимум движений;

  • Давайте ему пить много воды;

  • Место укуса обработайте антисептиком;

  • Снимите с пораженного участка тела одежду, украшения или обувь.

Как уберечься от укуса змеи. Инфографика: ЦОЗКак уберечься от укуса змеи. Инфографика: ЦОЗ

Первая помощь после укуса змеи. Инфографика: ЦОЗПервая помощь после укуса змеи. Инфографика: ЦОЗ

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