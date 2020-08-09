С начала года от укусов змей пострадали 36 человек. В Минздраве рассказали, как уберечься

С начала года в Украине 36 человек пострадали от укусов змей. Из них шестеро - дети. Больше всего пострадавших зафиксировано в Житомирской, Запорожской, Львовской и Донецкой областях.Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook. В Украине живут три вида ядовитых гадюк, ужи, полозы и другие. "Они распространены по всей территории страны, и многие виды имеют природоохранный статус. Не все эти животные являются ядовитыми и обычно проявляют агрессию только в случае опасности. Змеи в нашей стране активны с апреля до октября. Больше всего шансов встретить их - в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик - осенью, в сентябре, как раз приходится на грибной сезон", - говорится в сообщении. Как избежать укуса змеи: Не приближайтесь. Если увидели змею, не делайте резких движений и подождите, пока она уползет. Тем более, не пытайтесь поймать или убить змею; Проверяйте места отдыха. Прежде чем сесть на траву, камень, хворост или колоду, пошумите или постучите цепью, палкой или другим предметом, чтобы напугать змею; Одевайтесь соответствующе. Если отправляете в местность, где могут жить змеи, выбирайте одежду, которая защитит от укусов: высокие ботинки и длинные штаны из плотной ткани, которые следует заправить в ботинки; Не прикасайтесь руками к непроверенным объектам. Змеи часто прячутся в старых пнях, стогах сена, под камнями или поваленными деревьями. Поэтому этих объектов лучше не касаться руками, а использовать палку. Первая помощь после укуса змеи: Обеспечивайте пострадавшему спокойствие и минимум движений; Давайте ему пить много воды; Место укуса обработайте антисептиком; Снимите с пораженного участка тела одежду, украшения или обувь. Как уберечься от укуса змеи. Инфографика: ЦОЗ Первая помощь после укуса змеи. Инфографика: ЦОЗ Как сообщали Українські Новини, огромная змея ползала возле роддома в центре Хмельницкого. Ранее питон самого длинного вида обвил шею женщины в Индиане и задушил ее.