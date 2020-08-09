С начала года от укусов змей пострадали 36 человек. В Минздраве рассказали, как уберечься

С начала года в Украине 36 человек пострадали от укусов змей. Из них шестеро - дети. Больше всего пострадавших зафиксировано в Житомирской, Запорожской, Львовской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

В Украине живут три вида ядовитых гадюк, ужи, полозы и другие.

"Они распространены по всей территории страны, и многие виды имеют природоохранный статус. Не все эти животные являются ядовитыми и обычно проявляют агрессию только в случае опасности. Змеи в нашей стране активны с апреля до октября. Больше всего шансов встретить их - в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик - осенью, в сентябре, как раз приходится на грибной сезон", - говорится в сообщении.

Как избежать укуса змеи:

Не приближайтесь. Если увидели змею, не делайте резких движений и подождите, пока она уползет. Тем более, не пытайтесь поймать или убить змею;





Проверяйте места отдыха. Прежде чем сесть на траву, камень, хворост или колоду, пошумите или постучите цепью, палкой или другим предметом, чтобы напугать змею;





Одевайтесь соответствующе. Если отправляете в местность, где могут жить змеи, выбирайте одежду, которая защитит от укусов: высокие ботинки и длинные штаны из плотной ткани, которые следует заправить в ботинки;





Не прикасайтесь руками к непроверенным объектам. Змеи часто прячутся в старых пнях, стогах сена, под камнями или поваленными деревьями. Поэтому этих объектов лучше не касаться руками, а использовать палку.

Первая помощь после укуса змеи:

Обеспечивайте пострадавшему спокойствие и минимум движений;





Давайте ему пить много воды;





Место укуса обработайте антисептиком;





Снимите с пораженного участка тела одежду, украшения или обувь.

Как уберечься от укуса змеи. Инфографика: ЦОЗ

Первая помощь после укуса змеи. Инфографика: ЦОЗ

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