На Прикарпатті нашестя гадюк. Що робити, коли вкусить змія

Слідом за інформацією про те, що з початку року від укусів змій в Україні постраждали 36 осіб, стало відомо про нашестя гадюк на Прикарпатті.

Про це повідомила керівник пресслужби управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Христина Перцович в ефірі Суспільне.

За перші 10 днів серпня до медиків звернулося 4 людини зі зміїними укусами, і існує тенденція збільшення кількості укусів. Відбувається це багато в чому через паводки в західних областях країни. Змії люблять вологу, тому і спостерігається збільшення випадків укусів людей.

"Минулого року в нас було 32 звернення з приводу укусів гадюк, в цьому році у нас вже 16. Якщо в липні було 8, то за 10 днів серпня ми маємо вже 4 випадки . Є тенденція до зростання. З огляду на те, що 11-13 серпня у нас оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки, то спека, знову ж таки, - умови для збільшення кількості укусів", - говорить начальниця відділу медицини катастроф департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Лідія Синюта.

Самі по собі змії не агресивні, і нападають лише у відповідь на небезпеку. Тому чіпати або наближатися до них не рекомендується.

Якщо ви збираєтеся відвідати місця, де можна зустріти небезпечних змій, ваш одяг повинен повністю закривати ноги.

За словами Синюти, якщо людину вкусила змія, сироватку проти зміїної отрути краще ввести якомога швидше - перші дві години після укусу гадюки є для людини важкими. Категорично забороняється висмоктувати отруту самостійно, припікати або розрізати місце укусу. Необхідно якомога швидше звернутися до найближчого медичного закладу.

Як повідомляли Українські Новини, величезна змія повзала в центрі Хмельницького.

Також в Івано-Франківській області паводки пошкодили 13 тисяч будинків.