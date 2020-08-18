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18 серпня 2020, вівторок, 21:03 3
Lifestyle 2020-08-18T21:29:04+03:00
Українські Новини
Тіна Кароль записала спільну пісню з Snoop Dogg

Тіна Кароль записала спільну пісню з Snoop Dogg

Кира Молчанова
Тіна Кароль, нова пісня, Пісня
Тіна Кароль. Фото: Instagram tina_karol
Тіна Кароль. Фото: Instagram tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль записала композицію Blow Your Mind разом з американськими виконавцями репером Snoop Dogg, R & B-співаком Luca Dayz і групою LOE.

Про це співачка розповіла в своєму Instagram. Там же Кароль опублікувала обкладинку синглу і назвала дату прем'єри — 28 серпня.

Про прем'єру пісні також написав в своєму Instagram один із співавторів — американський R & B-співак Luca Dayz. З його поста стало відомо, що пісня Blow Your Mind — це результат трирічної роботи.

Прем'єра відбудеться на платформі Apple Music.

Як повідомляли Українські Новини, співачка Тіна Кароль виконала гімн України під час "Маршу гідності" в День незалежності 24 серпня.

У 2017 році Петро Порошенко присвоїв Тіні Кароль звання Народної артистки.

А в 2020 році Володимир Зеленський нагородив українських артистів і діячів культури за значний внесок у розвиток держави до Дня Конституції. Серед нагороджених були Тіна Кароль, Потап і Ірина Білик.

 

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