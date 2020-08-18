Тіна Кароль записала спільну пісню з Snoop Dogg

Українська співачка Тіна Кароль записала композицію Blow Your Mind разом з американськими виконавцями репером Snoop Dogg, R & B-співаком Luca Dayz і групою LOE. Про це співачка розповіла в своєму Instagram. Там же Кароль опублікувала обкладинку синглу і назвала дату прем'єри — 28 серпня. Про прем'єру пісні також написав в своєму Instagram один із співавторів — американський R & B-співак Luca Dayz. З його поста стало відомо, що пісня Blow Your Mind — це результат трирічної роботи. Прем'єра відбудеться на платформі Apple Music. Подивитися цю публікацію в Instagram "Blow your mind" @lucadayz ft. @snoopdogg, Tina Karol and @loemusicofficial 📲 Apple Music: 28\/08 Music by @lucadayz @mishka_the1 BENTLEY RECORDS, LLC Lyrics by @snoopdogg @lucadayz @mayornikova_yana @loemusicofficial #DominiqueFarrar Producer @lucadayz Arranger @lucadayz Music Label Bentley Records Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 16 Авг 2020 в 9:37 PDT Як повідомляли Українські Новини, співачка Тіна Кароль виконала гімн України під час "Маршу гідності" в День незалежності 24 серпня. У 2017 році Петро Порошенко присвоїв Тіні Кароль звання Народної артистки. А в 2020 році Володимир Зеленський нагородив українських артистів і діячів культури за значний внесок у розвиток держави до Дня Конституції. Серед нагороджених були Тіна Кароль, Потап і Ірина Білик.