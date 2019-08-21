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21 серпня 2019, середа, 15:31 8
Шоу-бізнес 2019-08-21T16:00:02+03:00
Українські Новини
Тіна Кароль виконає гімн на параді в День Незалежності

Тіна Кароль виконає гімн на параді в День Незалежності

Співачка Тіна Кароль виконає гімн України під час "Маршу гідності" в День незалежності 24 серпня.

Про це повідомив pr-менеджер співачки Павло Орлов в Facebook, виклавши відео, на якому Тіна репетирує у себе вдома.

Сама ж Тіна Кароль взяла за честь перебувати поруч з Президентом Володимиром Зеленським в такий історичний момент.

"Звучати, надихати, пишатися нашим Президентом, Батьківщиною", - висловилася співачка.

 

Як повідомляли Українські Новини, відомий кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв, а також хореограф-постановник Олена Коляденко стали режисерами "Ходи Гідності" до Дня Незалежності, затвердженого Офісом Президента Володимира Зеленського.

Раніше, організатори альтернативного "Маршу захисників України" домовилися з Офісом Президента про зміщення часу проведення ходи в День незалежності України. Один з організаторів альтернативного маршу повідомив, що час початку Маршу переноситься на 11:00. Збір залишається на 10:00. Крім того, близько 9 тис. осіб зареєструвалися для участі в альтернативному "Марші захисників України" на День незалежності.

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