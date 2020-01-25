Тине Кароль сегодня исполнилось 35 лет: фанаты поздравили певицу

Сегодня, 25 января, украинская певица и телеведущая Тина Кароль, которая ранее снялась в новогоднем поздравлении Зеленского, празднует свой юбилей. Ей исполняется 35 лет.

На фан-странице в Instagram фанаты звезды опубликовали много поздравлений своему кумиру в виде коллажей и видео.

Напомним, певица Тина Кароль исполнила гимн Украины во время "Марша достоинства" в День независимости 24 августа.

В 2017 году Порошенко присвоил Тине Кароль звание Народной артистки.