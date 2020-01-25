Тине Кароль сегодня исполнилось 35 лет: фанаты поздравили певицу

Сегодня, 25 января, украинская певица и телеведущая Тина Кароль, которая ранее снялась в новогоднем поздравлении Зеленского, празднует свой юбилей. Ей исполняется 35 лет. На фан-странице в Instagram фанаты звезды опубликовали много поздравлений своему кумиру в виде коллажей и видео. ооо ооо Посмотреть эту публикацию в Instagram С Днем Рождения, Тиночка! Автор: @crazy_girl_from_dantina #тинакароль #tinakarol Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) 25 Янв 2020 в 12:00 PST Посмотреть эту публикацию в Instagram С Днем Рождения, Тиночка! Автор: @_tina_mysoul_ #тинакароль #tinakarol Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) 24 Янв 2020 в 11:00 PST Напомним, певица Тина Кароль исполнила гимн Украины во время "Марша достоинства" в День независимости 24 августа. В 2017 году Порошенко присвоил Тине Кароль звание Народной артистки.