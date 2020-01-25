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25 января 2020, суббота, 11:11 19
Шоу-бизнес 2020-01-25T12:15:02+02:00
Українські Новини
Тине Кароль сегодня исполнилось 35 лет: фанаты поздравили певицу

Тине Кароль сегодня исполнилось 35 лет: фанаты поздравили певицу

Надежда Комендантова
Тина Кароль, Юбилей, Певица, День рождения

Сегодня, 25 января, украинская певица и телеведущая Тина Кароль, которая ранее снялась в новогоднем поздравлении Зеленского, празднует свой юбилей. Ей исполняется 35 лет.

На фан-странице в Instagram фанаты звезды опубликовали много поздравлений своему кумиру в виде коллажей и видео.

 
 
 
ооо ооо
 
 
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С Днем Рождения, Тиночка! Автор: @crazy_girl_from_dantina #тинакароль #tinakarol

Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

 
 
 
 
 
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С Днем Рождения, Тиночка! Автор: @_tina_mysoul_ #тинакароль #tinakarol

Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Напомним, певица Тина Кароль исполнила гимн Украины во время "Марша достоинства" в День независимости 24 августа.

В 2017 году Порошенко присвоил Тине Кароль звание Народной артистки.

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