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18 серпня 2020, вівторок, 20:04 4
Життя 2020-08-18T21:00:02+03:00
Українські Новини
Коли в церквах Києва можна посвятити яблука на Спаса

Коли в церквах Києва можна посвятити яблука на Спаса

Валерия Драгомирова
Храм, свято, Спас, Яблучний Спас
Яблоки. Фото: artfile.ru
Яблоки. Фото: artfile.ru

19 серпня відзначається Яблучний Спас. Крім яблук святити в церкві можна всі плоди нового врожаю. Зазвичай в храми приносять груші, персики, виноград, сливи, помідори та моркву. Також кошик можна прикрасити живими квітами, стрічками і вишитим рушником. Українські Новини розкажуть, коли пройдуть служби в великих соборах Києва. 


Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра  (УПЦ МП) анонсує проведення літургій з півночі. Освячення дарів саду після кожної Літургії. 

Яблуневий Спас. Скріншот: lavra.uaЯблучний Спас. Скріншот: lavra.ua

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі (ПЦУ) богослужіння на честь Спаса почнуться о 8:40 ранку. Літургія та освячення меду буде в 9 ранку. 

Освячення плодів. Скріншот: archangel.kiev.uaОсвячення плодів. Скріншот: archangel.kiev.ua

У головному храмі УПЦ КП богослужіння проводяться щодня два рази: з 09.00 і з 17.00. У святкові дні відправляють дві божественні літургії: з 07.00 і з 10.00.

Як повідомляли Українські Новини, Київська область попросила церкви обмежити проведення церковних свят через погіршення захворюваності. 

У серпні цього року українці відпочиватимуть 11 днів, в тому числі і на День незалежності України.

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