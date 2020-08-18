Коли в церквах Києва можна посвятити яблука на Спаса

19 серпня відзначається Яблучний Спас . Крім яблук святити в церкві можна всі плоди нового врожаю. Зазвичай в храми приносять груші, персики, виноград, сливи, помідори та моркву. Також кошик можна прикрасити живими квітами, стрічками і вишитим рушником. Українські Новини розкажуть, коли пройдуть служби в великих соборах Києва.



Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (УПЦ МП) анонсує проведення літургій з півночі. Освячення дарів саду після кожної Літургії.

Яблучний Спас. Скріншот: lavra.ua

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі (ПЦУ) богослужіння на честь Спаса почнуться о 8:40 ранку. Літургія та освячення меду буде в 9 ранку.

Освячення плодів. Скріншот: archangel.kiev.ua

У головному храмі УПЦ КП богослужіння проводяться щодня два рази: з 09.00 і з 17.00. У святкові дні відправляють дві божественні літургії: з 07.00 і з 10.00.



Як повідомляли Українські Новини, Київська область попросила церкви обмежити проведення церковних свят через погіршення захворюваності.

У серпні цього року українці відпочиватимуть 11 днів, в тому числі і на День незалежності України.

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