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18 серпня 2020, вівторок, 19:36 10
Суспільство 2020-08-18T21:15:02+03:00
Українські Новини
У Польщі спіймали двох українців, які втекли з карантину

У Польщі спіймали двох українців, які втекли з карантину

Кира Молчанова
Карантин, Українці в Польщі, Коронавірус, Карантин в Польщі
Коронавірус. Фото: Depositphotos
Коронавірус. Фото: Depositphotos

Поки Польща пускає без карантину і самоізоляції не всіх українців, які приїхали в країну, люди порушують умови карантину. Так, у Кракові поліцейські двічі за один день спіймали порушників, які втекли з готелю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Так, в суботу поліцейський привіз до готелю покупки для своїх колег, які перебували в одному з готелів на самоізоляції. На місці він помітив, як з вікна будівлі по мотузці спускається чоловік. Опинившись на землі, він почав тікати, але поліція його спіймала.

Виявилося, що втікач — 23-річний українець, який живе в Кракові. Самоізоляцію він проходити не повинен був, але вирішив зайти в гості до своїх колег, які були в цьому готелі на карантині після в'їзду в країну.

Того самого дня в поліцію повідомили про ще одного чоловіка, який ліз з вікна цього ж готелю. Ним виявився інший українець. На цей раз утікач повинен був знаходитися на карантині, але в якийсь момент йому "набридло перебувати в одному місці". Після інциденту чоловіка перевели на вищий поверх.

Для обох чоловіків поліція проводить роз'яснювальні заходи.

Як повідомляли Українськi Новини, з 1 серпня введені нові критерії розподілу країн на "червону" і "зелену" зони.

Так до "червоної зони" належатимуть держави, в яких кількість нових випадків захворювання COVID-19 за останні 14 днів перевищує такий показник на території України, або відсоток приросту кількості хворих за останні 14 днів порівняно з попередніми 14 днями становитиме більш еіж 30%.

Приблизно у 20 районах Польщі посилили карантин через зростання кількості хворих на коронавірус.

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