Польща буде пускати з України без карантину, але не всіх

Поки Греція потрапила в "червону зону", Польща, навпаки, пішла на карантинні послаблення для громадян, що прилітають до Польщі з аеропортів України або інших держав, з якими країна відновила повітряне сполучення і звільнила від двотижневої обсервації.

Про це йдеться на сайті посольства України в Польщі.

Крім того, не вирушати на самоізоляцію можна водіям і членам екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, інспекторам морської адміністрації та особам, що прямують на роботу, пов'язану з реалізацією стратегічних інвестиційних проєктів у сфері енергетики.

Точно так само можуть проходити пасажири судів, які на своєму маршруті не зупинялися в портах країн з поганою епідеміологічною ситуацією, здобувачів освіти і вчених, які проводять дослідження на території Польщі, працівників дипломатичних та консульських установ, міжнародних організацій та членів їх сімей, членів сімей громадян ЄС, Європейської Угоди про вільні торги (EFTA) або Швейцарської Конфедерації.

Крім того, в посольстві розповіли хто з громадян України має право перетинати польський кордон:

подружжя, діти або особи, що знаходяться під постійною опікою громадян Республіки Польща;

мають "Карту поляка";

мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;

мають право на виконання робіт на території Республіки Польща на тій же основі, що і громадяни Польщі, які мають дозвіл на працевлаштування або підтвердження наміру виконання сезонних робіт, підтвердження доручення на виконання робіт іноземцю на території Республіки Польща, виконують роботу на території Республіки Польща або надають документи, з яких випливає, що виконання роботи почнеться відразу після перетину кордону;

здобувають освіту в Польщі або супроводжують учня;

вчені, які проводять дослідження на території Польщі;

члени сімей (подружжя, діти) громадянина Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA), про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації;

мають дозвіл на постійне проживання або карту довгострокового резидента країни - члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) - сторони Угоди про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації або є членами їх сімей (подружжя, діти), які в'їжджають до Польщі з метою транзиту через її територію;

водії транспортних засобів сфери міжнародних пасажирських, вантажних або комбінованих перевезень та в'їжджають на територію Польщі в рамках виконання службових обов'язків;

працівники дипломатичних і консульських установ, представники міжнародних організацій та члени їх сімей, а також інші особи, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;

пасажири повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії, Республіки Корея, і належать хоча б до однієї з перерахованих вище категорій громадян України.

Як повідомляли Українськi Новини, з 1 серпня введені нові критерії розподілу країн на "червону" і "зелену" зони.

Так до "червоної зони" будуть відноситися держави, в яких кількість нових випадків захворювання COVID-19 за останні 14 днів перевищує такий показник на території України, або відсоток приросту кількості хворих за останні 14 днів в порівнянні з попередніми 14 днями складе більш як 30%.

9 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 008 до 81 957, кількість померлих від захворювання - на 25 осіб до 1 922 в порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків скоротилася на 15,9%, кількість нових летальних випадків - зросла на 38,9%.